Начальника угрозыска можно искать девять лет

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Следственный комитет России (СКР) задержал бывшего начальника отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игоря Нехаенко, который скрывался от следственных органов с 2013 года. По версии следствия, господин Нехаенко, входивший в банду Сергея Зиринова, которого в свое время СМИ называли ночным хозяином Анапы, осуществлял слежку и прослушивание телефонов потенциальных жертв преступников. Суд установил, что от рук бандитов погибли предприниматель Салман Набиев, директор санатория «Малая бухта» Виталий Садовничий и его жена, а также активист местного казачьего общества Виктор Жук. В 2016 году лидер банды Сергей Зиринов был осужден на 22 года колонии.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали бывшего полицейского Игоря Нехаенко, находившегося в федеральном розыске с 2013 года. Экс-оперативник помещен под стражу. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России. Экс-начальник отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игорь Нехаенко обвиняется в бандитизме (ст. 109 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, высокопоставленный приморский полицейский входил в банду Сергея Зиринова, которая действовала в Анапе и Новороссийске с 2002 по 2013 год. Как не раз рассказывал “Ъ”, Сергей Зиринов, экс-директор ООО «Золотой пляж» и до 2013 года депутат заксобрания Краснодарского края, в свое время считался одним из самых влиятельных людей в Анапе, а СМИ его даже называли ночным хозяином этого города. Банда, контролировавшая значительную часть местного бизнеса, совершала убийства людей, у которых были конфликты с Сергеем Зириновым. Жертвами бандитов, по материалам правоохранителей, стали директор новороссийского магазина «Товары для детей» Салман Набиев, директор анапского санатория «Малая бухта» Виталий Садовничий и его жена Ольга Иванкина, а также член казачьего общества Анапы Виктор Жук. Что касается последнего эпизода, то, по данным следствия, Виктор Жук стал случайной жертвой бандитов: он находился в машине вместе с атаманом городского казачьего общества Николаем Нестеренко, который и был целью преступников. Именно после этого покушения следствие резко активизировалось, и в феврале 2013 года оно вышло на исполнителей и заказчиков преступления. Сергей Зиринов и шесть его сообщников были арестованы, а Игорь Нехаенко и Амбарцум Эйриян скрылись. В 2014 году один из участников банды, Андрей Мирошников, согласившийся на сотрудничество со следствием, в ходе судебного процесса рассказал о том, что господин Нехаенко участвовал в подготовке нападений на Салмана Набиева и Николая Нестеренко. Полицейский, по словам его сообщника, организовывал прослушивание телефонов и слежку за потенциальными жертвами.

Сергей Зиринов и его сообщники были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом в октябре 2016 года. Лидер банды получил 22 года колонии строгого режима, его сообщники Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров — от 15 до 16 лет. Подсудимый Амар Сулоев во время процесса скончался от онкологического заболевания. Ни один из них не признал свою вину.

В 2017 году Верховный суд РФ снизил наказание Сергею Зиринову на два месяца, но ровно на столько же увеличил срок каждому из его сообщников. Еще два члена ОПГ, признавшие свою вину — Дмитрий Сапожников и Андрей Мирошников,— были осуждены летом 2014 года в особом порядке.

Анна Перова, Краснодар