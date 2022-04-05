Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Начальника угрозыска можно искать девять лет

Экс-сотрудник МВД Игорь Нехаенко задержан по обвинению в бандитизме

Следственный комитет России (СКР) задержал бывшего начальника отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игоря Нехаенко, который скрывался от следственных органов с 2013 года. По версии следствия, господин Нехаенко, входивший в банду Сергея Зиринова, которого в свое время СМИ называли ночным хозяином Анапы, осуществлял слежку и прослушивание телефонов потенциальных жертв преступников. Суд установил, что от рук бандитов погибли предприниматель Салман Набиев, директор санатория «Малая бухта» Виталий Садовничий и его жена, а также активист местного казачьего общества Виктор Жук. В 2016 году лидер банды Сергей Зиринов был осужден на 22 года колонии.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали бывшего полицейского Игоря Нехаенко, находившегося в федеральном розыске с 2013 года. Экс-оперативник помещен под стражу. Этот факт подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России. Экс-начальник отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игорь Нехаенко обвиняется в бандитизме (ст. 109 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, высокопоставленный приморский полицейский входил в банду Сергея Зиринова, которая действовала в Анапе и Новороссийске с 2002 по 2013 год. Как не раз рассказывал “Ъ”, Сергей Зиринов, экс-директор ООО «Золотой пляж» и до 2013 года депутат заксобрания Краснодарского края, в свое время считался одним из самых влиятельных людей в Анапе, а СМИ его даже называли ночным хозяином этого города. Банда, контролировавшая значительную часть местного бизнеса, совершала убийства людей, у которых были конфликты с Сергеем Зириновым. Жертвами бандитов, по материалам правоохранителей, стали директор новороссийского магазина «Товары для детей» Салман Набиев, директор анапского санатория «Малая бухта» Виталий Садовничий и его жена Ольга Иванкина, а также член казачьего общества Анапы Виктор Жук. Что касается последнего эпизода, то, по данным следствия, Виктор Жук стал случайной жертвой бандитов: он находился в машине вместе с атаманом городского казачьего общества Николаем Нестеренко, который и был целью преступников. Именно после этого покушения следствие резко активизировалось, и в феврале 2013 года оно вышло на исполнителей и заказчиков преступления. Сергей Зиринов и шесть его сообщников были арестованы, а Игорь Нехаенко и Амбарцум Эйриян скрылись. В 2014 году один из участников банды, Андрей Мирошников, согласившийся на сотрудничество со следствием, в ходе судебного процесса рассказал о том, что господин Нехаенко участвовал в подготовке нападений на Салмана Набиева и Николая Нестеренко. Полицейский, по словам его сообщника, организовывал прослушивание телефонов и слежку за потенциальными жертвами.

Сергей Зиринов и его сообщники были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом в октябре 2016 года. Лидер банды получил 22 года колонии строгого режима, его сообщники Карник Асланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров — от 15 до 16 лет. Подсудимый Амар Сулоев во время процесса скончался от онкологического заболевания. Ни один из них не признал свою вину.

В 2017 году Верховный суд РФ снизил наказание Сергею Зиринову на два месяца, но ровно на столько же увеличил срок каждому из его сообщников. Еще два члена ОПГ, признавшие свою вину — Дмитрий Сапожников и Андрей Мирошников,— были осуждены летом 2014 года в особом порядке.

Анна Перова, Краснодар

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...