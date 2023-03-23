Гостиницы выпрямили бронь

За год отсутствия на российском рынке Booking.com ни одному из локальных сервисов интернет-бронирования гостиниц не удалось занять существенную часть освободившейся доли. Сейчас почти половину номеров отельеры реализуют путем прямых продаж, предлагая цены ниже, чем туристические онлайн-платформы. Однако владельцы гостиниц ожидают укрупнения рынка, отмечая рост продаж сервисов Ostrovok.ru и «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

С января по середину марта 2023 года доля прямых продаж гостиничных номеров отельерами в среднем по России составила 52%, увеличившись на 28 процентных пункта год к году, подсчитали для “Ъ” в Travelline. При этом доля бронирований отелей у онлайн-тревел агентств (ОТА) за это же время сократилась с 76% до 48%. В Bnovo отмечают, что объем прямых продаж номеров самими владельцами гостиниц вырос втрое, сейчас на этот канал приходится до 74,25% от общего реализованного объема.

В основном россияне бронируют номера на сайте отеля либо по телефону, говорит гендиректор Bnovo Валентин Микляев. Руководитель «Контур.Отель» Анна Сатдарова заметила трехкратный рост за год доли бронирований с сайтов отелей. Гендиректор Azimut Hotels Company Максим Бродковский говорит, что сейчас у сети на прямое бронирование приходится более трети всех продаж. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит о росте посещаемости сайтов отелей сети на 60% за год.

Перераспределение каналов продаж в гостиничном сегменте началось после ухода с российского рынка в прошлом марте Booking.com и зарубежных операторов отелей, имеющих свои системы бронирования. Партнер Commonwealth Partnership Марина Смирнова говорит, что до прошлой весны на два этих канала приходилось 55% от всех продаж номеров в брендированных отелях. В Travelline отмечают, что через Booking.com в январе—марте прошлого года в среднем было продано 57% номеров, доля остальных сервисов составляла 19%.

Рост прямых продаж после ухода Booking.com в Travelline связывают с более выгодной стоимостью проживания на сайтах гостиниц. Сейчас нет практики паритета цен (гарантии лучшей цены), которую внедрял Booking.com, и работающим сейчас онлайн-тревел агентствам приходится конкурировать между собой и гостиницами на рыночных условиях, поясняет консультант CORE.XP Анна Сабирова. По ее словам, комиссия, взимаемая ОТА с отельеров, составляет в среднем 10%. В то время как у Booking.com этот показатель был на уровне 18%, добавляет госпожа Смирнова.

Отельеры традиционно считают прямой канал более надежным, отмечают в Travelline. Об этом же говорит Валентин Микляев: «Есть определенное недоверие отельеров к тому, как работают ОТА». Максим Бродковский при этом не исключает возможное укрупнение сегмента онлайн-тревел агентств. «Появились претенденты, у которых есть ресурсы и инструменты, чтобы занять долю ушедшего Booking.com»,— говорит он.

Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников тоже ждет, что ОТА станут основным каналом продаж, аргументируя это тем, что он более удобен пользователям. Участники этого рынка, по его словам, сейчас активно инвестируют в продукт и маркетинг. «Учитывая растущую конкуренцию, стоимость привлечения клиентов на сайт для отелей будет только расти, и через некоторое время для многих из них сотрудничество с ОТА снова будет более выгодным, чем прямые продажи»,— считает эксперт. По данным Travelline, сейчас лидером среди российских онлайн-сервисов бронирования отелей является Ostrovok.ru, на долю которого приходится 25,05% от всех продаж ОТА, и «Яндекс Путешествия» (16,17%).

В «Яндекс Путешествиях» считают, что присутствие на платформе повышает показатели отелей: по данным компании, в высокий сезон 65% пользователей посещают только сайты ОТА, 10% — только сайты отелей. В Ostrovok.ru считают, что средствам размещения выгодно сотрудничать с ОТА, обеспечивающими высокие темпы продаж: прямая реализация предполагает дополнительные издержки на персонал, при этом не каждый отель может эффективно продвигать свои услуги самостоятельно.

Александра Мерцалова