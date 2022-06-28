Туристы стали более организованными

Ограничения на работу банковских карт за рубежом и уход привычных для россиян систем бронирования позволили туроператорам и агентам получить новых клиентов. До 30% самостоятельных туристов, которым теперь не удается самим спланировать отдых, обращаются к профильным компаниям. Дополнительные 10–30% клиентов получили и онлайн-тревел-агентства, предоставляя возможность купить билеты на рейсы зарубежных перевозчиков или забронировать жилье. Но речь идет о перераспределении долей на упавшем рынке, а не о чистом росте, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

До 25–30% россиян, привыкших ездить за рубеж самостоятельно, переориентировались на организованное бронирование туров, увеличив активную базу клиентов туркомпаний, сообщил “Ъ” представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов. Он связывает это с невозможностью использовать российские банковские карты за рубежом и уходом с рынка иностранных платформ бронирования, включая Booking.com и Airbnb. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе тоже заметила тренд: к туроператорам обращаются клиенты, бронирующие номера в отелях, трансферы и другое наземное обслуживание в Европе.

По данным сервисов GEO.Platforma и «Сравни», в этом году только 16% респондентов организуют отпуск самостоятельно, 84% приобретают готовые туры. Треть опрошенных указали на то, что бронировать билеты на самолет в этом году стало значительно тяжелее. До пандемии, по словам госпожи Ломидзе, доля организованных туристов в целом на всех выездных направлениях составляла около 60%.

Переход самостоятельных туристов в сегмент организованного бронирования стал наблюдаться еще в 2021 году, говорит Майя Ломидзе: «В разгар пандемии самостоятельным туристам приходилось самостоятельно решать вопрос возвращения домой, организованным путешественникам перелет обеспечивали туроператоры».

Дополнительный спрос на фоне кризиса получили и российские онлайн-тревел-агентства (ОТА). Западные санкции первоначально привели к снижению продаж на 15–20% в этом сегменте, но за счет ограничений на работу российских карт за рубежом и перетока путешественников, ранее бронировавших рейсы на сайтах зарубежных перевозчиков, число клиентов выросло на 10–30%, рассказывает источник “Ъ” на рынке. По его словам, турагенты проводят платежи за рубеж через прямые договоры с перевозчиками, собственных юрлиц в Европе или дочерние структуры в постсоветских странах. «Из России сложно приобрести билеты, например, авиаперевозчиков ОАЭ в европейские города со стыковкой в Дубае, но они продаются через Армению или Казахстан»,— поясняет собеседник “Ъ”.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что, несмотря на действующие отграничения, доля зарубежного бронирования авиабилетов возросла втрое и на лето составляет 12%. В отельном сегменте, по ее словам, рост числа бронирования в три-четыре раза объясняется приостановкой работы в России зарубежных платформ. «ОТА очень активно развиваются и сейчас дают возможность путешественникам и дальше планировать свои поездки, несмотря на ограничения»,— говорит госпожа Шелехова.

Дополнительный приток клиентов, столкнувшихся со сложностью прямой покупки билетов или отелей за рубежом, может привести к росту доли ОТА в зарубежном сегменте, полагает соучредитель Data Insight Борис Овчинников. «Но речь идет о рынке, сократившемся в разы, восстановить продажи в натуральном выражении даже на докризисный уровень это не поможет»,— уточняет он. В то же время господин Овчинников обращает внимание на то, что некоторых туристов, напротив, отпугивает бронирование через ОТА из-за потенциальных сложностей с возвратом средств в случае срыва поездки.

Майя Ломидзе подчеркивает, что приток в сегмент самостоятельных туристов на фоне общего спада продаж нельзя назвать спасением и для туроператоров, хотя они и помогают поддерживать бизнес. Игорь Блинов соглашается, что общее число клиентов сейчас ниже, чем в 2019 году.

Александра Мерцалова