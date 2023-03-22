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Коммерсантъ FM
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Новым директором Политехнического музея стал Дмитрий Кожанов

Московский Политехнический музей возглавил кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов. О назначении сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ. До этого господин Кожанов занимал должность помощника президента НИЦ «Курчатовский институт».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нового руководителя представила замминистра культуры Алла Манилова. Она отметила, что в ведомстве «возлагают большие надежды» на нового руководителя. Сообщается, что до работы в Курчатовском институте господин Кожанов занимал «руководящие позиции» в научно-исследовательских организациях и на производственных предприятиях.

Госпожа Манилова также добавила, что, пока продолжается реконструкция здания Политехнического музея (работы там ведут с 2013 года), учреждение развивает филиальную сеть и организует выставки и временные экспозиции в разных регионах России. По данным Минкульта, мероприятия музея в прошлом году посетили свыше 200 тыс. человек.

С 2009 по 2020 год руководителем Политехнического музея была Юлия Шахновская. В 2020 году ее сменила экс-директор Еврейского музея и центра толерантности Елена Проничева. 9 февраля госпожу Проничеву назначили директором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой.

Помимо Третьяковки в 2023 году руководство сменилось в ГМИИ имени Пушкина в Москве, а также в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Подробнее о ротациях в главных культурных учреждениях страны — в материале «Ъ» «Архитектура перемен».

Григорий Лейба

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