РБК: директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление на увольнение

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, контракт которой истекает 2 апреля, сегодня, 20 марта, написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом РБК сообщил источник в отрасли, подтвердил сотрудник одной из крупных галерей и написали несколько Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Марина Лошак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина Марина Лошак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

13 февраля, после сообщения журналиста Алексея Венедиктова (признан иностранным агентом) в его Telegram-канале об уходе госпожи Лошак с поста, она это опровергла. Тогда Марина Лошак заявила, что продолжит занимать свою должность до истечения срока ее рабочего контракта в апреле 2023 года.

Она руководит Пушкинским музеем с 2013 года. Ее преемницей источники РБК назвали Елизавету Лихачеву, с 2017 года руководившую Музеем архитектуры имени Щусева.

Мария Федотова