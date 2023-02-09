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Коммерсантъ FM
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Гендиректор Третьяковской галереи Трегулова покинула свой пост

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост в связи с завершением срока трудового контракта. На должность назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева. Об этом сообщили в Минкультуры.

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Земфира Трегулова

Земфира Трегулова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Елена Проничева

Елена Проничева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

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Земфира Трегулова

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Елена Проничева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Елена Проничева — дочь бывшего главы Погранслужбы ФСБ Владимира Проничева. С 2013 по 2020 год она занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности. С 2020 года она была гендиректором Политехнического музея.

Как отметили в Минкультуры, Елене Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов».

Зельфира Трегулова руководила Третьяковкой с 2015 года. С 2013 по 2015 год она была гендиректором Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

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