Гендиректор Третьяковской галереи Трегулова покинула свой пост

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покинула свой пост в связи с завершением срока трудового контракта. На должность назначена гендиректор Политехнического музея Елена Проничева. Об этом сообщили в Минкультуры.
Елена Проничева — дочь бывшего главы Погранслужбы ФСБ Владимира Проничева. С 2013 по 2020 год она занимала пост исполнительного директора Еврейского музея и Центра толерантности. С 2020 года она была гендиректором Политехнического музея.
Как отметили в Минкультуры, Елене Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов, в том числе, в рамках создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов».
Зельфира Трегулова руководила Третьяковкой с 2015 года. С 2013 по 2015 год она была гендиректором Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».
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