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Коммерсантъ FM
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В Крыму и Севастополе взломали радиоэфир

В Крыму взломали серверы местных радиостанций, распространив ложные сообщения о готовящейся эвакуации жителей полуострова, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложные»,— отметил господин Крючков в Telegram.

Информация, прозвучавшая в утреннем эфире, предупреждала о скором прекращении сообщения с материковой частью РФ и подготовке «эвакуационных рейсов». Гражданам также рекомендовалось собрать тревожный чемоданчик, запастись горючим и едой.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об аналогичных проблемах, подчеркнув, что в реальности в городе все спокойно.

Ранее он сообщил о ночной атаке украинских беспилотников, которые пытались прорваться в бухту.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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