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Коммерсантъ FM
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Молдавия исключила необходимость пересмотра контракта с «Газпромом»

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что сейчас нет смысла перезаключать действующий договор с «Газпромом», несмотря на то что у сторон возникли разногласия по некоторым вопросам.

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов

Фото: Правительство Республики Молдова

«Контракт работает и садиться за стол переговоров для его пересмотра есть смысл после урегулирования тех разногласий, которые накопились между сторонами. Давайте для начала полностью завершим аудит», — сказал Парликов в эфире телеканала TVR (цитата по ТАСС). Речь идет об аудите компании «Молдовагаз».

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан 17 марта говорил, что международный аудит планируется завершить к концу месяца. По его словам, в марте закупочная цена на российский газ для Молдавии составила $1 тыс. за тыс. кубометров.

Сведения по газовому долгу Молдавии перед Россией разнятся. По данным «Газпрома», страна задолжала $709 млн ($433 млн — сама задолженность, а остальное — пени за просрочку платежей). По данным Счетной палаты Молдавии на конец 2021 года, речь идет о $590,8 млн. Проведение аудита долга было прописано в соглашении на поставку газа в 2022 году.

О газовом контакте России и Молдавии — в материале «Ъ» «У Молдавии замораживается газ».

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