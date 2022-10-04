У Молдавии замораживается газ

Москва и Кишинев накануне начала отопительного сезона прибегают к все более жесткой риторике относительно поставок российского газа. «Газпром», который регулярно сталкивается с задержкой платежей от Молдавии и намеревается с октября на треть срезать объемы поставок, предупредил Кишинев о праве остановить их в случае дальнейшей задержки с оплатой. В Кишиневе считают, что «Газпром» ищет предлоги для того, чтобы оставить страну без газа. В случае отключения газа наибольший удар будет нанесен по Приднестровью, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну

Фото: Cancelaria de stat Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну

Фото: Cancelaria de stat

«Газпром» заявил, что оставляет за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае нарушения обязательств по оплате газа до 20 октября.

По утверждению российской компании, у нее уже есть право расторгнуть контракт в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагаза».

«В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменение контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту»,— говорится в заявлении компании. Для «Молдовагаза» это означает затягивание и усложнение процедуры отсрочки платежей, о которой Кишинев просит фактически каждый месяц.

В Москве, по словам источников “Ъ”, крайнее недовольство вызвало заявление вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Молдавии Андрея Спыну 3 октября о том, что «Газпром» нарушает контракт с Молдавией, сокращая объем поставок газа в республику. Российская компания решила сократить поставки газа в Молдавию (с учетом Приднестровья) на 30%, до 5,7 млн кубометров в сутки, мотивируя это отказом «Нафтогаза Украины» предоставлять услуги по транспортировке газа через пункт «Сохрановка».

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания, как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед «Газпромом».

По его словам, несмотря на отсутствие аудита задолженности, «Молдовагаз» готов в ближайшее время «провести переговоры с основными акционерами предприятия», в том числе с «Газпромом».

Текущий контракт на поставку газа в Молдавию был подписан в конце 2021 года после тяжелых и продолжительных переговоров. Он заключен на пять лет с объемом 3,3 млрд кубометров газа в год (около 9 млн кубометров в сутки). При этом «Молдовагаз» обязался провести аудит своего исторического долга перед Москвой за поставки газа, который «Газпром» оценивал в $709 млн (в том числе «тело» долга — $433 млн). Аудит до сих пор проведен не был.

Вслед за заявлением «Газпрома» 4 октября последовала новая реакция Андрея Спыну, заявившего, что «Газпром» «нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы». «Республика Молдова всегда платила за газ, в том числе и авансом. Небольшие задержки платежей вызваны огромным ростом цен на природный газ»,— пояснил он. Он также отрицает блокировки поставок со стороны Украины.

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии, 4 октября: «“Газпром” нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам в преддверии зимы».

Подстраховкой на случай прекращения поставок из РФ для Молдавии является трубопровод из Румынии Яссы—Унгены—Кишинев. Румынский премьер Николае Чукэ заявил 3 октября, что страна может поставлять в Молдавию до 5 млн кубометров газа в сутки, «но не больше». При этом он не уточнил, сколько всего газа страна может предоставить Молдавии, поскольку нужен запас газа для своих жителей на случай низких температур зимой.

Эксперт в сфере энергетики Виктор Парликов заявил “Ъ”, что юридически право расторгнуть контракт у «Газпрома» есть с 1 мая. «До сих пор большой экономической целесообразности его расторгать не было, поскольку цена (для Молдавии) была не сильно далека от спотовой цены в ЕС,— говорит он.— А вот с 1 октября вступила в силу вторая часть формулы, которая снижает закупочную цену на холодный период».

Эксперт также полагает, что если Молдавия сможет пройти зиму даже в условиях ограниченных поставок из России, то у Приднестровья будут проблемы: «Если бесплатный газ перестанет поступать в Приднестровье, а никто, кроме "Газпрома", его туда поставлять не сможет и не будет, там начнутся проблемы и с отоплением, и с рабочими местами. Думаю, первым закроется Молдавский металлургический завод. Этот сценарий может сгенерировать гуманитарный кризис».

Татьяна Дятел, Владимир Соловьев