Импортозамещению не хватает компетенции

Самый большой инновационный потенциал среди отраслей с высокой долей импорта товаров и технологий — у производителей компьютеров, электроники и оптических изделий, а также машин и оборудования. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) ВШЭ. При этом, по данным проведенного РСПП опроса промышленников, критическую необходимость в импортозамещении бизнес испытывает как раз по части закупок комплектующих и оборудования. Более всего, по их мнению, выстроить необходимые для замещения импорта собственные интегрированные с наукой производства мешает недостаток компетенций и научно-технической базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Эксперты ИСИЭЗ впервые оценили инновационные возможности крупного и среднего бизнеса в отраслях с высокой долей импорта товаров и технологий (оценки даны по результатам 2021 года). Всего выделено шесть таких производств: химических веществ; автотранспортных средств; компьютеров, электронных и оптических изделий; машин и оборудования; продуктов и напитков; металлов. Во всех этих отраслях уровень инновационной активности на протяжении последних четырех лет превышал средний показатель по стране в 11,9% (доля организаций, осуществлявших технологические инновации). В производстве компьютеров, электроники и оптики в 2021 году он составил 49,6%; машин и оборудования — 42,4%; автотранспорта — 37,5%; в металлургии — 26%, в химпроме — 25,3%; в выпуске продуктов и напитков —16,3%.

При этом сравнительно высоким инновационным потенциалом из перечисленных отраслей, по оценке ИСИЭЗ, обладают первые две — производители электроники и машиностроители. 43% производителей в первом случае и 36% — во втором имеют специализированные научно-исследовательские и проектно-конструкторские (НИ и ПК) подразделения (в среднем по РФ — лишь 5,7%). Доля персонала, занятого научными исследованиями и разработками (ИР), в них составляет 10,4% и 2,6% соответственно. 23,8% производителей компьютеров, электронных и оптических изделий занимаются исследованиями постоянно, еще 29,3% — периодически в рамках конкретных проектов. Среди производителей машин и оборудования эти показатели равны 12,4% и 29% соответственно.

Эксперты оценили также долю предприятий, имевших кооперационные связи в сфере ИР. Благодаря им компании могут расширить потенциал исследований и компенсировать недостаток собственных компетенций. Несмотря на то что практически все компании шести названных отраслей заключали договоры на выполнение совместных ИР с НИИ, вузами и другими организациями, интенсивность этих связей в разы уступает зарубежным показателям. К примеру, в США доля организаций с кооперационными связями в сфере ИР составляет 73,2%, в Китае — 65,1%, во Франции — 30,5%. У российских же производителей компьютеров, электронных и оптических изделий совместные проекты в сфере ИР есть только у 14,6% организаций — и это самый высокий результат среди шести отраслей (в среднем по стране он равен 2,3%).

Отметим, что в условиях ухода с рынка РФ ряда иностранных производителей и поставщиков подобные кооперационные связи могли бы помочь бизнесу решить проблему отсутствия нужных компетенций. Как показал проведенный РССП опрос промышленников, у более четверти организаций «по ряду направлений компетенции отсутствуют, но они компенсируются наймом и/или привлечением необходимых специалистов (компаний) на основе договорных отношений». Впрочем, в своих силах в деле импортозамещения уверено все же большинство опрошенных компаний — 40,7%.

Согласно опросу, наибольшую потребность в импортозамещении бизнес испытывает по части закупок комплектующих и оборудования. 31,7% респондентов критически необходимо замещение комплектующих и узлов, а 29,3% — оборудования в целом. Главным препятствием выстраивания вертикально интегрированного производства для замещения импортных комплектующих своими силами большинство опрошенных РСПП (72,6%) как раз считают недостаток компетенций и научно-технической базы производства в РФ.

Венера Петрова