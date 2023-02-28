Льготные приоритеты

Правительство подготовило нормативную базу для запуска программы льготных кредитов в рамках кластерной инвестиционной платформы — речь идет о займах на сумму до 100 млрд руб. по льготной ставке в 5,2% для инвестпроектов по производству приоритетной промышленной продукции. Перечень приоритетов определит Минпромторг на основе решений специальной межведомственной комиссии. Они же утвердят и портфель проектов — сейчас в работе заявки предприятий на получение 1,5 трлн руб. заемных средств. Первые кредиты обещаны промышленникам уже во втором квартале.
Перечень приоритетной для правительства промышленной продукции будет определен в ходе межведомственных согласований (слева — премьер-министр Михаил Мишустин, справа — глава Минпромторга Денис Мантуров)
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Белый дом запускает программу льготного кредитования инвестпроектов по производству приоритетной промышленной продукции. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах работы нового механизма, а также распоряжение о выделении на субсидирование ставок по таким займам 1 млрд руб.
Речь идет об анонсированной в конце 2022 года кластерной инвестиционной платформе — этот механизм включает программу льготного финансирования по ставке не более 30% от ключевой плюс 3 процентных пункта (то есть 5,2% годовых при текущей ставке ЦБ в 7,5%) на этапе капитальных вложений и в течение двух лет после выхода на этап серийного производства, а также сокращение проверок компаний и предоставление им ряда льгот (см. “Ъ” от 16 декабря). Перечень приоритетной продукции утвердит Минпромторг в соответствии с решением специальной межведомственной комиссии — как пояснили “Ъ” в ведомстве, за основу будут взяты отраслевые планы импортозамещения и перечень критических материалов, комплектующих и сырья.
Предельный размер льготного кредита составит 100 млрд руб. Минимальный — 2 млрд руб., за исключением проектов по производству лекарств (от 1 млрд руб.) и проектов с долгосрочными (от пяти лет) контрактами на поставку приоритетной продукции на сумму не менее 10 млрд руб. (размеры кредита в таком случае составят от 5 млрд руб.). В постановлении указано, что кредитные средства должны покрывать не более 80% от стоимости проекта. Среди расходов, которые могут покрываться за счет кредитных средств: покупка и лизинг оборудования, опытно-конструкторские, проектные и изыскательские работы, строительство или ремонт промышленной инфраструктуры, аренда или покупка земли для создания новых производств, приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих. В случае нецелевого использования заемных денег кредиторы (банки или ВЭБ) будут вправе изменить льготную ставку на рыночную.
Проекты для участия в программе должны пройти отбор и попасть в составленный межведомственной комиссией перечень. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что выдача первых кредитов ожидается во втором квартале — сейчас ведомство и Фонд развития промышленности формируют портфель проектов, в работе инициативы уже на 1,5 трлн руб. заемных средств. По мере отбора проектов и «формирования потребности», добавляют в министерстве, будут выделяться дополнительные суммы на субсидирование ставок.
Как отмечает исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, «компании заинтересованы в таком механизме поддержки, обеспечивающем доступ к длинным и достаточно дешевым деньгам для масштабных инвестпроектов в промышленности». По словам члена генерального совета «Деловой России», гендиректора First Investonomika Алексея Порошина, сейчас самый дешевый оборотный капитал от банков для крупных клиентов «стоит» порядка 10,5% — льготная ставка позволит окупать проекты быстрее. Программа, по его ожиданиям, будет «востребована рынком, потому что многие компании активно идут в сегменты импортозамещения и находят новые ниши с учетом ухода иностранного бизнеса». Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина отмечает, что пока механизм ввиду ограниченного объема средств на субсидирование ставок выглядит «скорее точечным решением» — его эффективность будет в значительной мере зависеть от перечня приоритетной продукции.