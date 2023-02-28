Льготные приоритеты

Правительство подготовило нормативную базу для запуска программы льготных кредитов в рамках кластерной инвестиционной платформы — речь идет о займах на сумму до 100 млрд руб. по льготной ставке в 5,2% для инвестпроектов по производству приоритетной промышленной продукции. Перечень приоритетов определит Минпромторг на основе решений специальной межведомственной комиссии. Они же утвердят и портфель проектов — сейчас в работе заявки предприятий на получение 1,5 трлн руб. заемных средств. Первые кредиты обещаны промышленникам уже во втором квартале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перечень приоритетной для правительства промышленной продукции будет определен в ходе межведомственных согласований (слева — премьер-министр Михаил Мишустин, справа — глава Минпромторга Денис Мантуров)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Перечень приоритетной для правительства промышленной продукции будет определен в ходе межведомственных согласований (слева — премьер-министр Михаил Мишустин, справа — глава Минпромторга Денис Мантуров)

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом запускает программу льготного кредитования инвестпроектов по производству приоритетной промышленной продукции. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах работы нового механизма, а также распоряжение о выделении на субсидирование ставок по таким займам 1 млрд руб.

Речь идет об анонсированной в конце 2022 года кластерной инвестиционной платформе — этот механизм включает программу льготного финансирования по ставке не более 30% от ключевой плюс 3 процентных пункта (то есть 5,2% годовых при текущей ставке ЦБ в 7,5%) на этапе капитальных вложений и в течение двух лет после выхода на этап серийного производства, а также сокращение проверок компаний и предоставление им ряда льгот (см. “Ъ” от 16 декабря). Перечень приоритетной продукции утвердит Минпромторг в соответствии с решением специальной межведомственной комиссии — как пояснили “Ъ” в ведомстве, за основу будут взяты отраслевые планы импортозамещения и перечень критических материалов, комплектующих и сырья.

Предельный размер льготного кредита составит 100 млрд руб. Минимальный — 2 млрд руб., за исключением проектов по производству лекарств (от 1 млрд руб.) и проектов с долгосрочными (от пяти лет) контрактами на поставку приоритетной продукции на сумму не менее 10 млрд руб. (размеры кредита в таком случае составят от 5 млрд руб.). В постановлении указано, что кредитные средства должны покрывать не более 80% от стоимости проекта. Среди расходов, которые могут покрываться за счет кредитных средств: покупка и лизинг оборудования, опытно-конструкторские, проектные и изыскательские работы, строительство или ремонт промышленной инфраструктуры, аренда или покупка земли для создания новых производств, приобретение расходных материалов, сырья и комплектующих. В случае нецелевого использования заемных денег кредиторы (банки или ВЭБ) будут вправе изменить льготную ставку на рыночную.

Проекты для участия в программе должны пройти отбор и попасть в составленный межведомственной комиссией перечень. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что выдача первых кредитов ожидается во втором квартале — сейчас ведомство и Фонд развития промышленности формируют портфель проектов, в работе инициативы уже на 1,5 трлн руб. заемных средств. По мере отбора проектов и «формирования потребности», добавляют в министерстве, будут выделяться дополнительные суммы на субсидирование ставок.

Как отмечает исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, «компании заинтересованы в таком механизме поддержки, обеспечивающем доступ к длинным и достаточно дешевым деньгам для масштабных инвестпроектов в промышленности». По словам члена генерального совета «Деловой России», гендиректора First Investonomika Алексея Порошина, сейчас самый дешевый оборотный капитал от банков для крупных клиентов «стоит» порядка 10,5% — льготная ставка позволит окупать проекты быстрее. Программа, по его ожиданиям, будет «востребована рынком, потому что многие компании активно идут в сегменты импортозамещения и находят новые ниши с учетом ухода иностранного бизнеса». Руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина отмечает, что пока механизм ввиду ограниченного объема средств на субсидирование ставок выглядит «скорее точечным решением» — его эффективность будет в значительной мере зависеть от перечня приоритетной продукции.

Евгения Крючкова