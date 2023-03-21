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Коммерсантъ FM
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Минюст включил Transparency International в перечень нежелательных организаций

Минюст РФ включил иностранную НПО Transparеncy International из Германии (признана нежелательной организацией) в перечень нежелательных организаций. Генпрокуратура признала ее нежелательной 6 марта. Российское отделение Transparеncy International было признано иностранным агентом в 2015 году.

Основательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова

Основательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Основательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Елена Панфилова

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

16 марта «Трансперенси Интернешнл — Р» (признана иностранным агентом) объявила о ликвидации юридического лица.

Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ с максимальным наказанием — до четырех лет лишения свободы. Тем, кто распространяет или лайкает материалы нежелательной организации, грозит административная или уголовная ответственность.

Transparеncy International основана в 1993 году. Цель организации заявлена борьба с коррупцией и исследование ее уровня в странах по всему миру. В Генпрокуратуре сочли, что ее деятельность «явно выходила за рамки декларированных целей и задач».

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нам чужая не нужна Transparency».

Мария Федотова

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