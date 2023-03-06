Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала Transparеncy International нежелательной организацией, сообщается на сайте ведомства. Ее российское отделение было признано иностранным агентом в 2015 году.

По версии Генпрокуратуры, Transparеncy International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела» России, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

«Деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач»,— говорится в сообщении ведомства.

Transparеncy International была основана в 1993 году. Цель организации — борьба с коррупцией и исследование ее уровня в странах по всему миру.

Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до четырех лет. Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и распространяет материалы нежелательной организации или оказывает ей финансовую поддержку.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...