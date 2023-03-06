Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала Transparеncy International нежелательной организацией, сообщается на сайте ведомства. Ее российское отделение было признано иностранным агентом в 2015 году.

По версии Генпрокуратуры, Transparеncy International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела» России, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

«Деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач»,— говорится в сообщении ведомства.

Transparеncy International была основана в 1993 году. Цель организации — борьба с коррупцией и исследование ее уровня в странах по всему миру.

Статус нежелательной организации позволяет привлекать ее сотрудников к уголовной ответственности по ст. 284.1 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до четырех лет. Административная и уголовная ответственность грозит тем, кто лайкает и распространяет материалы нежелательной организации или оказывает ей финансовую поддержку.

Лусине Баласян