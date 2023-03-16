«Трансперенси Интернешнл — Р» объявила о ликвидации юридического лица

«Трансперенси Интернешнл — Р» (признана иностранным агентом) — российское подразделение Transparеncy International (признана нежелательной организацией) — объявила о решении ликвидировать юридическое лицо организации. Решение принял совет НКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Трансперенси Интернешнл — Р» Елена Панфилова

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Основатель «Трансперенси Интернешнл — Р» Елена Панфилова

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

В пресс-релизе организации сообщается, что признание Transparency International, занимающейся противодействием коррупции, а также практика применения законодательства к таким организациям в России делают работу российского подразделения «практически невозможной». При этом в «Трансперенси» подчеркнули, что она является автономной НКО.

«Данное решение принято, потому что мы, создатели и руководители ''ТИ — Россия'', считаем, что люди, которые работают с нами и которые поверили в нашу миссию — противодействие коррупции, продвижение прозрачности, подотчетности и порядочности, — важнее слов, названий и прочих навязанных нам правовых обстоятельств»,— говорится в сообщении.

В заявлении организации отмечается, что команде предстоит «серьезная перестройка работы». Она планирует продолжать свою деятельность по противодействию коррупции.

Вместе с тем основатель «Трансперенси Интернешнл — Р» Елена Панфилова в комментарии «Ъ» затруднилась ответить, продолжит ли НКО деятельность в РФ, зарегистрировав новое юридическое лицо. «Это вопрос не сегодняшнего дня»,— сказала она.

Генпрокуратура РФ признала Transparеncy International нежелательной организацией 6 марта. По версии Генпрокуратуры, Transparеncy International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела» России, представляя угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Transparеncy International была основана в 1993 году, а российское подразделение — в 1999 году. Цель организации — борьба с коррупцией и исследование ее уровня в странах по всему миру. Российская НКО, в частности, занималась оказанием юридической помощи по делам о коррупции и формированием антикоррупционного правосознания. Организация была признана иностранным агентом в 2015 году.

Подробнее о признании международной организации нежелательной — в публикации «Ъ» «Нам чужая не нужна Transparency».

Лусине Баласян