Подальше от американских банков

Портфельные менеджеры вновь заговорили о рисках рецессии мировой экономики, показал мартовский опрос Bank of America (BofA). Они опасаются, что из-за высоких долларовых ставок банкротства американских банков продолжатся и это негативно отразится на мировой экономике и прибылях компаний. В таких условиях портфельные управляющие наращивают долю наличных в портфелях и отдают предпочтение акциям европейских компаний и компаний развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Международные портфельные управляющие встревожены банковским кризисом в США и его последствиями для мировой финансовой системы. Об этом свидетельствует мартовский опрос, проведенный BofA. В анкетировании приняли участие 244 портфельных менеджера, под управлением которых находились активы на $621 млрд. По данным опроса, 31% респондентов назвали кредитные риски и риски контрагентов ключевыми рисками с непредсказуемыми последствиями для мировой экономики. В результате доминировавший последние десять месяцев риск высокой инфляции с долей 25% спустился на второе место по значимости.

Этим изменениям способствовал крах американских Silvergate Bank, Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB), который вызвал рост недоверия клиентов и инвесторов к банкам не только в США, но и в Европе. «Если другие банки также не хеджировали риски значительного изменения процентных ставок, то они могут столкнуться с той же проблемой, что и SVB, то есть как минимум с кассовым разрывом, а то и с банкротством. Это будет чревато неспособностью выполнить финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами, что может запустить волну таких событий»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

В таких условиях резко ухудшились ожидания портфельных менеджеров относительно перспектив мировой экономики. По данным опроса BofA, число управляющих, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев темпы роста мирового ВВП замедлятся, на 51% превысило число тех, кто не ждет такого исхода. Месяцем ранее пессимистов было лишь на 35% больше. К тому же впервые с ноября 2022 года выросла доля управляющих (до 42%), не исключающих рецессию.

В результате управляющие увеличили долю наличности в портфелях с 5,2% до 5,5%. При этом они активно меняли структуру портфелей. В частности, рекордными с февраля прошлого года темпами они сокращали вложения в акции банков. Кроме того, в марте число портфелей, в которых доля американских акций была ниже индикативного уровня, на 44% превысило число тех, у кого она была выше. Это худший показатель за 18 лет. «Форвардные индикаторы экономической активности в США еще до начала банковского кризиса указывали на высокие риски рецессии в следующие 6–12 месяцев, а в последние несколько недель риски выросли»,— отмечает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов.

Одновременно управляющие продолжают наращивать вложения в акции европейских компаний и компаний развивающихся стран. «Интерес к акциям регионов поддерживается открытием китайской экономики: многие крупные производители потребительских и промышленных товаров высокую долю выручки генерируют за счет бизнеса в Китае, и эта экспозиция в среднем выше, чем для акций крупных американских компаний»,— отмечает Дмитрий Терпелов. Вдобавок европейская экономика избежала энергетического кризиса, который оказывал давление на акции европейских компаний.

Финансовые проблемы американских банков почти не оказывают влияния на российский фондовый рынок. Во вторник индекс Московской биржи обновил полугодовой максимум, поднимаясь выше 2400 пунктов. «Учитывая ограничения торговли для недружественных нерезидентов, рост волатильности не так сильно сказывается на российском рынке»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов. Тем не менее он указывает, что дальнейший уход от риска и усиление опасений рецессии будут влиять и на сырьевые рынки, что может негативно сказаться на российской экономике, учитывая рост бюджетного дефицита и сохраняющийся дисконт на российские энергоресурсы.

Виталий Гайдаев