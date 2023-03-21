Будапешт не поддержит попытки Украины вступить в ЕС и НАТО без соблюдения прав закарпатских венгров

Власти Венгрии не поддержит попытки Украины вступить в НАТО и ЕС, пока Киевом не будут восстановлены права закарпатских венгров. С таким заявлением выступил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Olivier Matthys / AP Фото: Olivier Matthys / AP

«Мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества»,— рассказал господин Сийярто в ходе общения с венгерским журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Чиновник пояснил, что на Будапешт «оказывается давление с целью принудить венгерских чиновников отказаться от защиты закарпатских венгров на Украине». Однако, как уточнил министр иностранных дел Венгрии, на это руководство страны пойти не может. В связи с этим, по словам Петера Сийярто, в случае отказа от учета интересов проживающих в Закарпатской области этнических венгров Будапешт будет вынужден препятствовать евроинтеграции Украины и попыткам вступления страны в НАТО.

19 января 2023 года правительство Венгрии призвало украинские власти немедленно прекратить «жестокие действия» в отношении этнических венгров в Закарпатской области. О каких действиях идет речь, не уточнялось, однако 18 января венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что с общественных учреждений в городе Мукачево в Закарпатской области и в местных селах были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском языке. 26 января господин Сийярто публично обвинил украинские власти в «жесткой мобилизации» проживающих в Закарпатье венгров.

В феврале сообщалось, что ПАСЕ обратиться в Венецианскую комиссию, чтобы проверить, ущемляют ли принятые на Украине законы права закарпатских венгров.

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Александр Кислов