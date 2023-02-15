ПАСЕ обратится в Венецианскую комиссию из-за положения закарпатских венгров на Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения венгров на Украине, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, по новому ограничивающему закону с сентября текущего года на Украине практически исчезнут школы на венгерском языке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: John Thys / Pool / Reuters Петер Сийярто

Фото: John Thys / Pool / Reuters

«Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Европейский союз и другие международные организации заставят Украину обеспечить соблюдение решения Венецианской комиссии так же, как они это делали в ряде случаев с венгерским законодательством»,— сказал господин Сийярто (цитата по Origo).

Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право — консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Организация занимается анализом законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе права меньшинств.

Глава венгерского МИДа заявил, что с 1 сентября 99 начальных и средних школ на Украине потеряют статус учебных заведений национальных меньшинств и станут государственными школами. Он также утверждает, что доля занятий на венгерском языке в таких школах, согласно новому положению украинского законодательства, будет постепенно снижаться.

Господин Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, однако Киев, по его словам, в последние семь-восемь лет отбирал права венгерской национальной общины.

25 апреля 2019 года Верховная рада приняла закон, закрепляющий за украинским языком исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону.

19 января 2023 года правительство Венгрии призвало украинские власти немедленно прекратить «жестокие действия» в отношении этнических венгров в Закарпатской области. О каких действиях идет речь, не уточнялось, однако 18 января венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что с общественных учреждений в городе Мукачево в Закарпатской области и в местных селах были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском языке. 26 января господин Сийярто обвинил украинские власти в «жесткой мобилизации» проживающих в Закарпатье венгров.

Эрдни Кагалтынов