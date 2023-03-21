Экспорт СПГ США в Европу за год вырос почти в 2,5 раза

В 2022 году экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вырос до 117,4 млн куб. м. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее (47,8 млн куб. м), следует из доклада (.pdf) Совета экономических консультантов при Белом доме. Согласно документу, перебои в поставках, «связанные с вторжением России на Украину», оказали существенное влияние на экспорт энергоносителей США, особенно СПГ и сырой нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Sohn / AP Фото: Michael Sohn / AP

«Что касается СПГ, экспорт США резко сместился в европейские страны, поскольку Россия ограничила свои некогда доминирующие поставки природного газа по трубопроводу. Экспорт сырой нефти увеличился более широко по направлениям, за заметным исключением сокращения экспорта в Китай… Исследования показывают, что сокращение импорта энергоресурсов Китаем из США в 2022 году, вероятно, представляет собой переход к импорту из других источников, включая Россию, наряду с падением спроса из-за более медленного экономического роста Китая»,— сказано в докладе.

По данным экспертов, экспорт СПГ США в КНР в 2022 году упал до 5,1 млн куб. м по сравнению с 21,9 млн куб. м в 2021 году. Поставки американского СПГ в другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году снизились с 39,1 млн куб. м до 24,7 млн куб. м, в другие страны мира — с 52,5 млн куб. м до 31,1 млн куб. м. В целом за 2022 год экспорт СПГ США вырос до 181,9 млн куб. м.

Экспорт нефти США в Европу увеличился с 400 млн баррелей в 2021 году до 552,5 млн баррелей в 2022 году. Поставки в КНР при этом упали почти вдвое — с 95,4 млн баррелей до 176 млн баррелей. Экспорт американской нефти в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился с 231,2 млн до 326,5 млн баррелей, в другие страны мира — сократился с 264,9 млн до 60,3 млн баррелей.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, также с этого дня был установлен потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Ограничения ввели страны Евросоюза (ЕС), а также G7 (включает США). С 5 февраля текущего года действует эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Вице-премьер Александр Новак говорил, что эмбарго на нефтепродукты может привести к дисбалансу и дефициту на рынке.

О ситуации на рынке — в публикации «Ъ FM» «"Семерка" заглянет под потолок».

Лаура Кеффер