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Коммерсантъ FM
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Си на встрече в Кремле выразил уверенность в переизбрании Путина в 2024 году

Председатель КНР Си Цзиньпин в приветственной речи на неформальной встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле выразил уверенность, что «российский народ вас поддержит» на выборах главы государства в 2024 году.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему… руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях»,— заявил господин Си.

В Кремле отметили, что председатель КНР не говорил об участии господина Путина в выборах 2024 года. Соответствующие слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит ТАСС. Он заявил, что уверенность Си Цизньпина в поддержке Владимира Путина россиянами можно только разделить.

Впервые господин Путин был избран президентом России в 2000 году, затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Возможность переизбрания Владимира Путина президентом прописана в обновленной Конституции. Ее приняли летом 2020 года по итогам референдума. Следующие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Как узнал «Ъ», в Кремле начали подготовку к электоральному циклу в январе 2023 года.

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Прибытие Си Цзиньпина в Москву

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Самолет с председателем КНР приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск

Самолет с председателем КНР приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР

До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У трапа самолета китайского лидера встретил Военный образцовый оркестр Почетного караула, который исполнил гимны КНР и России

У трапа самолета китайского лидера встретил Военный образцовый оркестр Почетного караула, который исполнил гимны КНР и России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта

Визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания

Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В аэропорту главу КНР встречал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

В аэропорту главу КНР встречал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Официальные переговоры состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. В преддверии встречи главы государств написали статьи об отношениях между двумя странами

Официальные переговоры состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. В преддверии встречи главы государств написали статьи об отношениях между двумя странами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Москве появились баннеры, размещенные по инициативе Союза китайских предпринимателей в РФ, на которых написано: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России»

В Москве появились баннеры, размещенные по инициативе Союза китайских предпринимателей в РФ, на которых написано: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Самолет с председателем КНР приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У трапа самолета китайского лидера встретил Военный образцовый оркестр Почетного караула, который исполнил гимны КНР и России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В аэропорту главу КНР встречал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Официальные переговоры состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. В преддверии встречи главы государств написали статьи об отношениях между двумя странами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Москве появились баннеры, размещенные по инициативе Союза китайских предпринимателей в РФ, на которых написано: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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