Си на встрече в Кремле выразил уверенность в переизбрании Путина в 2024 году

Председатель КНР Си Цзиньпин в приветственной речи на неформальной встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле выразил уверенность, что «российский народ вас поддержит» на выборах главы государства в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему… руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях»,— заявил господин Си.

В Кремле отметили, что председатель КНР не говорил об участии господина Путина в выборах 2024 года. Соответствующие слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова приводит ТАСС. Он заявил, что уверенность Си Цизньпина в поддержке Владимира Путина россиянами можно только разделить.

Впервые господин Путин был избран президентом России в 2000 году, затем переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. Возможность переизбрания Владимира Путина президентом прописана в обновленной Конституции. Ее приняли летом 2020 года по итогам референдума. Следующие президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года. Как узнал «Ъ», в Кремле начали подготовку к электоральному циклу в январе 2023 года.