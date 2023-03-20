В Кремле началась неформальная встреча Путина и Си

В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и председатель КНР Си Цзиньпина. Общение лидеров идет в формате «тет-а-тет» в представительском кабинете в первом корпусе Кремля, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прилета председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Церемония прилета председателя КНР Си Цзиньпина в Москву

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Символично, что ровно 10 лет назад вы совершили свой первый визит в качестве председателя КНР в Россию. За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений»,— сказал господин Путин в приветственном слове.

Российский президент также сообщил, что внимательно ознакомился с предложениями КНР по преодолению кризиса на Украине и добавил, что Россия всегда открыта для переговорного процесса. «Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международных прав»,— подчеркнул господин Путин.

Глава КНР поблагодарил российского президента за инициативу о проведении неформальной, дружеской встречи в формате «тет-а-тет», а также отметил, что признателен за неизменную доброжелательность главы РФ.

«Обе наши страны прилагают огромные усилия в деле развития и процветания. Мы поставили задачу в осуществлении модернизации по китайской модели. В России также поставлены грандиозные цели. Уверен, при нашем сотрудничестве и тесном взаимодействии мы обязательно достигнем этих поставленных целей»,— указал председатель КНР.

Завтра, 21 марта, главы государств проведут переговоры в узком и расширенном составе. В тот же день пройдет пресс-конференция по их итогам. Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта.

Григорий Лейба