Лошак опровергла уход с поста директора Пушкинского музея

Директор Пушкинского музея Марина Лошак опровергла информацию о своем увольнении. Госпожа Лошак пояснила, что продолжит занимать свою должность до истечения срока ее рабочего контракта в апреле 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Лошак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Марина Лошак

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Прочитала, мне это только что скинули. Я ничего не знаю про это. У меня до 2 апреля контракт, я работаю»,— сказала Марина Лошак «РИА Новости».

Ранее журналист Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом) без ссылки на источник в своем Telegram-канале сообщил, что Марина Лошак уходит с должности директора Пушкинского музея. Позже в Telegram-канале музея опровергли эту информацию.

«Сообщаем, что приводимые в кавычках слова не являются цитатой и не произносились М.Д. Лошак. Ее контракт истекает 2 апреля сего года, до этого срока она продолжает выполнять свои обязанности»,— сказано в сообщении пресс-службы.

«Виноват, добровольная отставка Марины Лошак не подтвердилась»,— позже прокомментировал Алексей Венедиктов свое заявление.

Марина Лошак руководит Пушкинским музеем с 2013 года. Ранее в феврале в отставку ушли директоры двух крупных российских музеев — Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.

Подробнее об отставках — в материале «Ъ» «Уравнение с одной переменой».

Олеся Павленко