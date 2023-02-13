Алексей Венедиктов сообщил об уходе Марины Лошак с поста директора Пушкинского музея

Марина Лошак покинет пост директора Пушкинского музея, сообщил в своем Telegram-канале бывший главред радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (объявлен иностранным агентом). Госпожа Лошак уходит с должности по личным обстоятельствам, заявил он.

«По личным обстоятельствам я покидаю пост директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Я благодарна всем, кто все эти годы с нами сотрудничал и помогал совершить яркие выставочные проекты»,— приводит слова Марины Лошак господин Венедиктов.

Позже Марина Лошак опровергла его слова. Она сообщила, что продолжит работать до истечения своего контракта в апреле 2023 года.

«Виноват, добровольная отставка Марины Лошак не подтвердилась»,— написал Алексей Венедиктов в ответ на опровержение.

Госпожа Лошак руководит музеем с 2013 года.

В феврале в отставку ушли директоры двух других крупных российских музеев — Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.