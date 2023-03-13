Банки пребиткойненько банкротятся

Турбулентность на банковском рынке США, вызванная банкротством ряда кредитных организаций, вернула интерес инвесторов к криптовалютам. После скоротечного падения в начале марта котировки биткойна вновь превысили $24 тыс. Аналогичную динамику продемонстрировали котировки эфириума. Восстановил позиции и стейблкойн USDC, часть обеспечения которого находилась в обанкротившемся Silicon Valley Bank. Впрочем, по мнению экспертов, давление регуляторов, новые банкротства и признание криптовалют ценными бумагами могут затормозить дальнейший рост рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, в понедельник, 13 марта, курс биткойна превысил $24 тыс., прибавив за день 17% и обновив максимум с конца февраля. Рост начался в субботу и усилился на фоне банковского кризиса в США. Курс эфириума повторил динамику первой криптовалюты с меньшей амплитудой: рост на 13,5%, до $1,67 тыс. Котировки других цифровых валют — Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin, Solana — прибавили 10–15%.

Эксперты отмечают, что на прошлой неделе крипторынок потерял корреляцию с фондовыми индексами. При этом в конце недели появилось сообщения о банкротстве банка Silvergate — и это спровоцировало панические распродажи как на фондовом, так и на крипторынке, указывает СЕО Cryptorg Андрей Подолян.

Рынок криптовалют вышел в рост на фоне новости о запуске ФРС программы помощи банкам на $25 млрд, считает сооснователь 0xprocessing Никита Вассев.

Регулятор принял такое решение на фоне банкротства Silicon Valley Bank и роста напряжения в банковском секторе. «Участники криптосообщества восприняли новость как движение ФРС в сторону политики количественного смягчения, которая подразумевает запуск печатного станка с вливанием в рынок новых порций долларов. Движение по схеме может поддержать рост рынка цифровых активов, который будет подпитываться из открытого регулятором денежного клапана»,— указывает господин Вассев. Кроме того, криптобиржа Binance объявила, что переведет почти $1 млрд из стейблкойнов в другие криптовалюты.

24,5 тысячи долларов достигали котировки биткойна на торгах 13 марта 2023 года

Росту способствовал страх инвесторов перед сохраняющейся высокой инфляцией и падением акций финансового сектора, полагает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. «Инвесторы в панике ищут, куда бы перелить свои активы так, чтобы удалось хотя бы сохранить их стоимость, и криптовалюты видятся одним из инструментов такого сохранения, а в позитивном сценарии — еще и приумножения активов»,— подчеркнул эксперт. Стоит отметить, что одновременно 13 марта стоимость золота на мировом рынке превысила $1,9 тыс. за тройскую унцию.

Отдельно эксперты отмечают турбулентность котировок USDC (USD Coin) на фоне краха Silicon Valley Bank, в котором эмитент стейблкойна компания Circle хранила часть обеспечения. В результате два дня назад котировки стейблкойна упали ниже $0,9. На фоне отвязки USD Coin депегнулись (от англ. depeg; ситуация, когда один актив теряет фиксированный паритет (1:1) с другим) некоторые алгоритмические стейблкойны, включая DAI, заметил господин Вассев. Причина, по его словам, в том, что токены были частично обеспечены USD Coin. Впрочем, ситуация стабилизировалась на фоне заявлений Circle о готовности покрыть любой дефицит обеспечения стейблкойна, и котировки USDC вернулись к $1.

Однако после столь активного роста вероятна коррекция, предупреждают эксперты. Кроме того, дальнейшие движения котировок во многом зависят от действий ФРС, которая через неделю, 22 марта, примет решение по ключевой ставке. «Не исключено вынужденное смягчение риторики с целью снижения давления на и без того шатающийся банковский сектор. Это поможет поддержать и фондовый рынок, за которым, в свою очередь, следует и крипта. Смягчение риторики на фоне запуска печатного станка может вывести рынок цифровых активов к локальным максимумам»,— ожидает господин Вассев.

Если биткойну удастся закрепиться на уровне $25 тыс., то следующий уровень сопротивления — $27,5 тыс., оценивает господин Некрасов. При этом, по словам экспертов, делать точные прогнозы не позволяет турбулентность на рынках. Кроме того, давление со стороны регуляторов на рынок, в том числе признание криптовалют ценными бумагами, новые банкротства и прочие «отягчающие обстоятельства» могут надолго затормозить рост, считает господин Вассев.

Ксения Куликова