Сократить нельзя сохранить

Каждая третья российская компания может сократить часть персонала до конца этого года. Таковы данные совместного исследования рекрутинговой компании Get experts и Русской школы управления. Многие работодатели отметили, что пик кризиса на рынке труда уже пройден, но тревожные ожидания сохраняются. Forbes уточняет, что в приоритете сейчас сохранение ключевых сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работники тоже чувствуют эту нестабильность. Около 60% респондентов признались, что регулярно просматривают вакансии в поисках запасного аэродрома. Однако реальный повод переживать за потерю работы есть лишь в некоторых отраслях, отметила заместитель гендиректора по работе с профессиональным сообществом кадрового холдинга Ancor Татьяна Баскина:

«Более осторожно относились к ситуации со своим бизнесом, с персоналом, а также предполагали сохранение или незначительный спад объема бизнеса в отраслях добычи и переработки природных ресурсов, строительства и недвижимости. В целом значительное снижение его объема, которое могло бы привести к существенному сокращению персонала, ожидали не более 10% наших респондентов.

Мы бы скорее характеризовали это как структурные изменения в отношении найма. Здесь в первую очередь акцент на удержании, поскольку для любого бизнеса обученный, опытный и адаптированный к культуре компании персонал является приоритетным. Одновременно в ряде отраслей мы замечаем большее внимание к привлечению студентов и стажеров, к гибким решениям, то есть к привлечению временного персонала».

Эксперты, опрошенные “Ъ FM”, не подтверждают тренд на массовые сокращения. Скорее, наоборот, многие предприниматели планируют в этом году масштабировать бизнес и ищут новых сотрудников. В индустрии гостеприимства, например, уже сейчас чувствуется дефицит кадров, причем как неквалифицированного персонала, так и топ-менеджмента.

Приходится искать подходящих кандидатов за границей, рассказала основатель кадрового агентства Hurma Recruitment, карьерный консультант Екатерина Стародубцева-Калачева: «О сокращениях даже речи не идет. Бизнес трансформируется, открываются новые концепции, куда также требуются люди. Большая нехватка линейных сотрудников. Официанты, повара, хостес, бармены, курьеры, грузчики, уборщики, вся категория, которая занимает первые позиции в нашей сфере.

Есть компании, которые наращивают штат, есть компании, где как чувствовался дефицит, так и продолжает чувствоваться. Высокий дефицит на позиции шеф-повара, нехватка управляющих и операционных директоров, которые способны работать сразу в нескольких направлениях как антикризисные управляющие. Например, мы сейчас ищем дженерал-менеджера в отель на юге России. Просмотрели всю страну и готовы двигаться, например, в Казахстан, Белоруссию — искать кандидатов там».

Стагнация на рынке труда была год назад, напоминают рекрутеры. В апреле прошлого года 45% компаний приостановили подбор новых сотрудников, а каждый десятый работодатель уволил часть персонала. Сокращения тогда коснулись в первую очередь сотрудников бэк-офиса, отделов продаж и HR, а также линейных сотрудников в логистике, транспорте и доставке.

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Светлана Белова