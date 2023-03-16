Работодатели предпочитают новичков

77% российских компаний в 2023 году приняли на работу сотрудников без опыта. А среди тех, кто еще не нанимал таких соискателей, 96% признались, что хотели бы тоже попробовать. Такие данные получили исследователи из кадрового агентства Ancor. С чем связан этот тренд? И к каким выводам пришли работодатели, взявшие специалистов без опыта? Выясняла Дарья Фоменко.

Только за январь компании опубликовали более 360 тыс. вакансий, доступных соискателям без опыта. Число предложений за год выросло на 70%, подсчитал HeadHunter. Но, например, для айти — это обычная практика, рассказал гендиректор сервиса «Битрикс-24» Сергей Рыжиков:

«Чем направление более инновационное, например, айти, аналитика, нейросети, тем чаще приходится брать людей без опыта. Мы даже запустили целый университет для студентов и берем пятикурсников, которых подготавливаем в течение полугода. Среди айти-специалистов без опыта работы где-то 50%. Это, конечно, не очень хорошо. Все директора мечтают брать людей с опытом, но это зачастую невозможно».

По данным «Авито Работа», спрос на сотрудников без опыта за год вырос в четыре раза. Отчасти это связанно с оттоком квалифицированных кадров из-за начала военных действий на Украине и мобилизации, отмечают аналитики. Но не во все отделы и блоки работодатели готовы брать недавних выпускников, отмечает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Что касается сервисных специальностей, здесь молодежи у нас не более 15%. Это выпускники профильных институтов, которых мы обучаем в процессе работы — стандартный путь механика в автобизнесе. Что касается серьезных специалистов офисных подразделений, то тут уже очень серьезный отбор и экспертиза. Было бы странно, если в финансовый блок или в айти-подразделение руководители нанимали сотрудников без навыков».

Как отмечает кадровое агентство Ancor, на стажерские позиции работодатели чаще всего берут студентов, которые еще даже не получили диплом. В числе причин бизнес обозначает повышение узнаваемости у молодежи, а также возможность вырастить специалиста «под себя». Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь вспоминает, что многие в их коллективе пришли на работу именно так:

«Мы берем людей сразу же после университета, есть даже опыт, когда мы нанимали сотрудников с незаконченным высшим образованием. У молодежи совершенно незамыленный глаз. Они видят, что можно оптимизировать сделать иначе, понимают чуть острее и чуть ярче потребности современного общества. Поэтому "новая кровь" — это, безусловно, очень здорово. Когда они набираются опыта и уже совмещают свежий взгляд и профессионализм — это самый-самый лучший вариант. Должность главного бухгалтера у нас занимает девушка, которая пришла в банк стажером, двое зампредов, включая меня, также пришли в банк на стажировку».

Кроме того, специалисты с нулевым или минимальным стажем обходятся работодателям значительно дешевле опытных, отмечает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова. Этот фактор особенно актуален для бизнеса в текущих условиях, говорит собеседница “Ъ FM”:

«Сейчас специалистов в некоторых отраслях не хватает, и компании готовы вкладывать в развитие сотрудников. Нанимают без опыта, тем самым экономя себе на фонде оплаты труда, сокращая издержки, так как зарплаты у новичков меньше в среднем на 30-40%. При этом такие сотрудники лояльны к компании и готовы вместе развиваться».

Впрочем, несмотря на все трудности, бизнес начал поднимать вознаграждения и для неопытных сотрудников. По крайней мере, медианная зарплата по итогам 2022 года выросла на 20% и достигла 40 тыс. руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".