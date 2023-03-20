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«Нацпроект» обернулся сроком

Сотрудники реабилитационного центра осуждены за похищение людей

В Новосибирске огласили приговор работникам реабилитационного центра «Фонд развития социальных программ "Национальный проект"». По версии следствия, они похищали наркозависимых, силой удерживали их в реабилитационном центре, а для конспирации создали некоммерческую организацию (НКО), целью которой было оказание моральной и психологической помощи нуждающимся. Потерпевшими признаны 25 человек. Руководителю «Нацпроекта» Сергею Абашеву и пяти его консультантам прокуратура просила реальные сроки заключения, но суд ограничился условным наказанием.

Руководитель «Национального проекта» Сергей Абашев (в центре)

Руководитель «Национального проекта» Сергей Абашев (в центре)

Фото: Из личного архива Сергея Абашева

Руководитель «Национального проекта» Сергей Абашев (в центре)

Фото: Из личного архива Сергея Абашева

В Новосибирском областном суде в понедельник завершилось рассмотрение уголовного дела реабилитационного центра «Фонд развития социальных программ "Национальный проект"». Оно было возбуждено в августе 2020 года. К следователям с заявлением обратился бывший пациент центра, который рассказал о недозволенных методах работы его сотрудников. Оперативники уголовного розыска регионального главка МВД России провели в центре обыск, десятки пациентов, находившихся там на реабилитации, были освобождены. Управление Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области возбудило уголовное дело о похищении людей и незаконном лишении их свободы (ст. 126 и ст. 127 УК РФ).

Как указывается в материалах дела, работники «Нацпроекта» под видом реабилитации похищали наркозависимых из их квартир и доставляли в реабилитационный центр с применением силы и специальных средств. Используя то обстоятельство, что пациенты поступали в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, их принуждали подписывать документы, содержанием которых являлось якобы добровольное согласие на пребывание. Реабилитанты, рассказали в управлении СКР, не могли свободно передвигаться по центру: все входы были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у работников «Нацпроекта» и их доверенных лиц, окна были без ручек. В доме также имелись цепи для связывания непокорных, периметр центра охраняли сторожевые псы. Пациенты были ограничены даже в обычном общении с близкими. Сотрудники центра объясняли это «методикой лечения». Нахождение наркозависимого в реабилитационном центре обходилось его родственникам в 10–35 тыс. руб. в месяц.

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что для конспирации и придания видимости законности своей работе работники «Нацпроекта» создали НКО, целью которой были оказание моральной и психологической помощи людям, оказавшимся в критической ситуации, а также социальная поддержка и защита граждан.

Потерпевшими по делу были признаны 25 реабилитантов «Нацпроекта».

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Двое консультантов реабилитационного центра признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Остальные четверо отрицали претензии следствия. В частности, руководитель «Нацпроекта» Сергей Абашев утверждал, что все пациенты находились там добровольно, любой желающий мог свободно покинуть центр: место, где хранились ключи от дверей, было известно всем. Осенью 2021 года уголовное дело поступило на рассмотрение в областной суд.

В прениях сторон гособвинитель запросил для подсудимых реальные сроки, а для руководителя «Нацпроекта» Сергея Абашева — семь с половиной лет колонии. На оглашение приговора подсудимые пришли с вещами. Суд счел возможным назначить им от четырех лет условно до шести с половиной лет условно. Чем суд аргументировал свою позицию, пока неясно. В судебном заседании были оглашены только вводная и резолютивная часть приговора.

Константин Воронов, Новосибирск

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