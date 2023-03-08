Пациента заморозили в рехабе

В Саратове задержан руководитель реабилитационного центра «Новая жизнь» Дмитрий Кречин и администратор учреждения Антон Мельник. Как сообщили в СУ СКР по Саратовской области, руководитель реабилитационного центра предоставлял услуги помощи наркозависимым в частном доме. В конце февраля он и другие пациенты рехаба, по данным следствия, связали 25-летнего мужчину и оставили его на улице, в результате чего последний скончался.

В Саратове силовики задержали директора реабилитационного центра «Новая жизнь» 34-летнего Дмитрия Кречина и 30-летнего администратора рехаба Антона Мельника. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области. По данным следствия, Дмитрий Кречин предоставлял платные услуги по лечению от алкогольной и наркотической зависимости в частном доме. Заниматься лечением ему помогал Антон Мельник.

26 февраля руководители реабилитационного центра вместе с пациентами завернули в ковер 25-летнего мужчину, обмотали его скотчем и оставили на веранде дома на несколько часов. В результате тот скончался от переохлаждения.

В Следственном комитете уточнили, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). С подозреваемыми проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала Shot, погибший — саратовец Руслан Мансуров, находившийся в рехабе уже несколько месяцев.

По данным kartoteka.ru, Дмитрий Кречин работал как индивидуальный предприниматель, среди разрешенных видов деятельности которого — «деятельность по оказанию помощи на дому для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым». Наркологическая клиника «Новая жизнь» находится в частном доме в Кировском районе Саратова на Мельничной улице.

Дело руководителей «Новой жизни» — не первое подобное дело в регионе. В ноябре 2018 года управление ФСБ по Саратовской области провело спецоперацию в двух реабилитационных центрах для алко- и наркозависимых — «Начало» и «Решение».

Тогда Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух и более лиц по предварительному сговору).

Следователи рассказали, что в ходе реабилитации к пациентам применялись методы воздействия, в том числе унижающие их человеческое достоинство.

За провинности зависимых лишали пищи, сна и медикаментов. За нарушение правил режима люди подвергались наказаниям, граничащим, по мнению силовиков, с пытками. В частности, пациентов заставляли в течение дня носить на шее тяжести, связывали руки, запрещали садиться или ложиться.

Стоимость пребывания в центре составляла 60–70 тыс. руб. в месяц. Средняя продолжительность курса — полгода. Оба учреждения располагались в поселке Зональный в Саратове.

В феврале 2019 года руководители реабилитационного центра «Решение» Алексей Глебов и Алексей Провоторов попытались дать взятку в сумме 450 тыс. руб. сотруднику ФСБ за прекращение уголовного дела о незаконном лишении свободы, за что были осуждены на год колонии строгого режима каждый. О результатах расследований дела по ст. 127 УК РФ правоохранительные органы не сообщали, в картотеках саратовских судов соответствующих дел нет.

Сергей Петунин, Саратов