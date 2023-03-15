Визит в благодарственной форме

Москву впервые после начала российской спецоперации на Украине посетил президент Сирии Башар Асад. Встреча с российским лидером Владимиром Путиным стала возможностью сверить часы в изменившихся геополитических обстоятельствах. Как следовало из выступления господина Асада, он по-прежнему за многое благодарен российской стороне и во всем поддерживает ее. В то же время для РФ было важно продемонстрировать, что ее влияние на Сирию не снизилось. Переговоры в Кремле состоялись на фоне новых попыток Москвы добиться нормализации отношений между Анкарой и Дамаском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прилетев в Москву, президент Сирии Башар Асад (на фото с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым) заверил своих собеседников, что полностью понимает и разделяет цели военной операции на Украине

Фото: SANA / AP Прилетев в Москву, президент Сирии Башар Асад (на фото с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым) заверил своих собеседников, что полностью понимает и разделяет цели военной операции на Украине

Фото: SANA / AP

Башар Асад прибыл в российскую столицу вместе с обширной делегацией. На переговорах в Кремле присутствовали практически все ключевые министры с обеих сторон — главы МИДов и Минобороны, которые к этому моменту уже успели провести свои отдельные встречи, а также представители финансово-экономических блоков двух правительств. То есть повестка была максимально обширной, что не удивительно: в последний раз президенты встречались (также в Москве) в сентябре 2021 года.

В этот раз переговоры прошли при совершенно других обстоятельствах и, можно сказать, в совершенно другом мире. Но, как подчеркнули оба лидера, дружба между Сирией и Россией неизменна.

В начале встречи Владимир Путин напомнил, что Москва всегда была с Дамаском в его противостоянии с террористами, а недавно помогла сирийцам справляться с последствиями февральского землетрясения.

Башар Асад в долгу не остался: он благодарил буквально за все. «Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после начала спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю старые и новые нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, так сейчас он стал их поддерживать, в нынешнее время»,— заявил президент Сирии. Он также добавил, что позиция эта исходит не только из «дружбы и преданности», но и из того, что «мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту». Владимир Путин согласно кивал: казалось, даже он так глубоко не раскрыл бы тему нацизма.

Остальная часть переговоров — и в широком формате, и тет-а-тет — осталась за кадром. Встреча продолжалась почти три часа. «Президент Асад обсудил в ходе расширенных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным широкий спектр политических и экономических вопросов»,— обтекаемо говорилось в заявлении канцелярии сирийского лидера.

Одной из главных интриг было — убедит ли Владимир Путин Башара Асада пойти на контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры в Кремле проходили как раз в тот день, когда в Москву должны были приехать делегации Сирии, Ирана и Турции, чтобы провести технические консультации на уровне заместителей глав МИДов. Их цель — активизировать диалог между Дамаском и Анкарой, в частности, подготовить встречу министров иностранных дел четырех стран.

Напомним, что еще 28 декабря прошлого года в Москве прошли консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции. Вслед за ними должна была состояться встреча министров иностранных дел, которые бы подготовили переговоры между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. То и дело назывались разные даты встречи, но она в итоге так и не состоялась. При этом от идеи турецко-сирийской нормализации никто не отказался, и к «тройке» присоединился Иран.

Дату технических консультаций на уровне замминистров назвали турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники. Агентство Anadolu сообщило, что делегации соберутся в российской столице 15 марта, а сами консультации пройдут на следующий день. Ни в Москве, ни в Дамаске, ни в Тегеране дату не подтверждали, ограничиваясь заявлениями о том, что встреча готовится. Видимо, в трех столицах опасались, что все сорвется — как это уже было с планируемой встречей глав МИДов. Арабские источники сообщали также: Дамаск попросил, чтобы консультации прошли после визита Башара Асада в Москву.

Согласно статье, опубликованной во вторник в сирийской газете «Аль-Ватан», Дамаск ждет от Анкары обещаний, что она выведет свои войска с севера Сирии и прекратит поддержку «террористических группировок» — так в Дамаске называют в том числе вооруженную сирийскую оппозицию, лояльную Анкаре. Собственно, эти требования со стороны Сирии звучали и раньше. Кроме того, Башар Асад заявлял, что не хотел бы встречаться с президентом Эрдоганом до всеобщих выборов в Турции, чтобы не давать ему политических козырей.

Дамаску особо торопиться некуда, а вот для турецких властей договоренности с Сирией в преддверии выборов действительно были бы не лишними.

Во-первых, это эффектно. А во-вторых, могло бы способствовать стабилизации ситуации на сирийско-турецкой границе, а также ускорило бы возврат домой находящихся в Турции сирийских беженцев. В Анкаре подчеркивают, что главный приоритет переговоров с Дамаском — совместное противостояние «сепаратистам» и «террористам». В терминологии Анкары это действующие в Сирии курдские Отряды народной самообороны, связанные с Рабочей партией Курдистана.

Напомним, что Москва давно работала над тем, чтобы базирующиеся на севере Сирии курдские отряды передали контроль над турецко-сирийской границей официальному Дамаску, что сняло бы часть противоречий между ним и Анкарой. Но мало кто верит, что Турция оставит север Сирии в ближайшее время. В Анкаре клянутся, что не бросят районы, где базируется сирийская оппозиция — по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто политическое урегулирование сирийского конфликта, которому в эти дни как раз исполняется 12 лет. Однако шансы на это минимальны.

«Сирия страдает от разрушений, разделения, нищеты и непрекращающихся конфликтов, а ее суверенитет, независимость и территориальная целостность находятся под угрозой. Страдания сирийцев продолжатся до тех пор, пока не будет найдено всеобъемлющее политическое решение этих проблем»,— говорится в опубликованном в среду заявлении спецпредставителя генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в связи с очередной годовщиной сирийского конфликта. Он также отметил, что землетрясение в Сирии в начале февраля может стать «поворотным моментом». Речь о том, что многие страны, прежде всего арабские, после некоторой заминки все же решили оказать гуманитарную помощь Дамаску — несмотря на все политические разногласия. За этим последовала целая серия обмена двусторонними контактами. В частности, Сирию впервые за 12 лет посетили главы МИДов Иордании и Египта, состоялся также первый телефонный разговор президентов Сирии и Египта. На этом фоне активнее стали звучать заявления о необходимости возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Ее членство там было приостановлено в ноябре 2011 года. Как раз накануне стало известно, что ближайший саммит ЛАГ состоится в мае в Эр-Рияде, и многие региональные политики считают, что пришло время для Сирии вернуться в организацию.

Эту позицию всячески разделяют в Москве. Россия давно работала на этом направлении с арабскими партнерами и продолжает это делать сейчас. «Видим, как меняется обстановка в регионе, прежде всего в том, что касается восстановления прав Сирийской Арабской Республики в Лиге арабских государств. Продолжим поддержку этой позитивной тенденции, позитивных настроений в арабском мире в ходе очередной министерской встречи между ЛАГ и Россией, которую планируем организовать в ближайшие месяцы»,— пообещал глава МИД РФ Сергей Лавров своему сирийскому коллеге Фейсалу Микдаду. Турецкую тему он в публичной части переговоров не поднял, но очевидно, что без нее не обошлось. Тем более что в тот же день Сергей Лавров успел также поговорить по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Марианна Беленькая