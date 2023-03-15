Владимир Путин проводит переговоры с Башаром Асадом в Кремле

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с главой Сирии Башаром Асадом. Сирийский президент прибыл в Москву накануне, 14 марта.

«Очень рад видеть вас, добро пожаловать»,— приветствовал президента Сирии российский лидер. Господин Асад, в свою очередь, подчеркнул, что в повестке накопилось достаточно актуальных для обсуждения вопросов.

Помимо российского лидера на встрече присутствуют глава российского МИДа Сергей Лавров, а также министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Последний раз Башар Асад приезжал в Москву в сентябре 2021 года. По информации «Ведомостей», визит сирийского лидера в Россию на этот раз связан с необходимостью финансовой и энергетической помощи.

Григорий Лейба