Зарубежные СМИ: Зачем Си Цзиньпин прибыл в Москву?

Председатель КНР начинает государственный визит в Москву. В преддверии этого события китайский лидер и президент России Владимир Путин опубликовали свои статьи в печатных СМИ России и Китая. Обращение Путина в газете «Жэньминь Жибао» в основном посвящено совместному противостоянию Москвы и Пекина коллективному Западу, а также двусторонним отношениям. Ответная статья китайского лидера более миролюбива. Кроме сотрудничества двух стран в ней упоминается и желание Пекина стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Взаимный обмен любезностями глав Китая и России, а также их заверения в дружбе не остались незамеченными на Западе. В мировой прессе пишут, что визит Си Цзиньпина в Москву — это амбициозная попытка разрешить конфликт в Европе, при этом еще и заработать на роли миротворца. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Москва представляет визит Си Цзиньпина как свидетельство того, что у нее есть могущественный друг, готовый выступить вместе с ней против враждебного Запада. А для китайского лидера эта поездка станет дипломатическим испытанием, считает Reuters. Председатель Си будет отстаивать свой план урегулирования украинского кризиса — те 12 пунктов, которые он презентовал в конце февраля, но ни Украина, ни западные союзники не поддержали его.

The Economist пишет, что лидер Китая едет в Москву, чтобы якобы взвесить просьбу России о поставке ей оружия, включая артиллерийские снаряды и ударные беспилотники для использования на Украине. Если председатель Си согласится на это, он втянет свою страну в опосредованную войну с НАТО, убеждены авторы издания.

Bloomberg отмечает, что поездка в Россию — это не только поддержка российского друга, есть у китайцев и собственный интерес. После трех лет COVID-ограничений Пекин хочет возродить свою экономику. Это приоритет номер один, подчеркивает агентство. Зависимость России от Китая в экспорте сырья и товаров растет, ориентация на юань укрепляется — все козыри сейчас в руках председателя Си. Он —единственный игрок, который может заставить Владимира Путина урегулировать вопрос с Украиной. Но у него нет никаких резонов прекращать конфликт, ведь боевые действия уменьшают ресурсы, которые Запад может потенциально дать Тайваню, заключает Bloomberg.

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