Песков подтвердил, что Си и Путин обсудят китайский план мирного урегулирования

Официальные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. Они пройдут в узком и расширенном составах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Господин Си сегодня, 20 марта, начинает трехдневный визит в Россию. В ходе переговоров они с российским президентом обсудят предложенный КНР план мирного урегулирования на Украине, подтвердили в Кремле. Сегодня, 20 марта, начало встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина запланировано ориентировочно на 16:30 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Си Цзиньпин (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Так или иначе темы, которые затронуты в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями по Украине. Безусловно, Украина будет фигурировать на повестке дня»,— сказал господин Песков «Ъ FM» во время пресс-колла. Он добавил, что со стороны Владимира Путина «будут даны исчерпывающие разъяснения», чтобы председатель КНР «смог из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента».

24 февраля, в день годовщины начала российской военной операции на Украине, МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета Холодной войны». Власти КНР считают, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. МИД Украины этот план раскритиковал. Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине «с учетом геополитических реалий».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер