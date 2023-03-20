Медведев пригрозил ракетным ударом по зданию «говенного» Международного уголовного суда

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал нулевой эффективность Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента Владимира Путина. Господин Медведев заявил, что «все ходят под богом и ракетами». Он также считает, что «можно себе представить» точечный удар гиперзвуковой ракетой «Оникс» «с российского корабля по гаагскому зданию суда».

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«Вот возьмем этот говенный, никому не нужный МУС, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому не известных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, не доступен для "правосудия". Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая»,— написал Дмитрий Медведев в Telegram.

Он утверждает, что решение международного суда «судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС», было принято после «максимально жесткой вводной из того же Пиндостана (США.— "Ъ")». По его мнению, «последствия для международного права будут чудовищные» и «наступает мрачный закат всей системы международных отношений», так как «доверие исчерпано». При этом он убежден, что «судьи МУС раздухарились напрасно».

«Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд — лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…» — добавил господин Медведев.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд постановил, что они «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Кремль назвал решение суда ничтожным с точки зрения права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает возмутительной и неприемлемой постановку вопроса об аресте господина Путина.