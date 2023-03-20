Politico: европейский ВПК нуждается в быстрой победе Украины

Военно-промышленный комплекс Евросоюза заинтересован в скорой победе Украины в военном конфликте с Россией, считают аналитики американского издания Politico. По их мнению, в ином случае европейские предприятия ВПК рискуют быть вытесненными с рынка ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

«Поскольку европейские производители вооружений изо всех сил пытаются нарастить производство боеприпасов и оружия для поддержки Украины, пополнения национальных запасов и повышения готовности к высокоинтенсивным боевым действиям, они вполне могут оказаться вытесненными со своего оборонного рынка, если Украина быстро не победит Россию и военный конфликт затянется»,— отмечается в материале американского издания, авторами которого стали директор Программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского международного института исследований проблем мира Люси Беро-Судро и профессор политических наук Центра военных исследований Университета Южной Дании Оливье Шмитт.

По мнению аналитиков, если боевые действия на Украине затянутся, то ситуация потребует более активной поддержки Киева со стороны западных правительств. В этом случае поставки оружия украинской армии нанесут ущерб Оборонной технологической и промышленной базе Евросоюза. Таким образом, указывают эксперты, помогая Украине добиться быстрой военной победы, европейские правительства фактически будут помогать своей собственной оборонной промышленности.

Ранее крупнейший немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о рекордной прибыли на фоне военного конфликта на Украине. В прошлом году компании удалось получить прибыль в размере €754 млн, что на 27% больше показателей 2021 года. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что прибыль компании во многом связана с «войной в Европе».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов