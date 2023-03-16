Rheinmetall сообщил о рекордной прибыли на фоне конфликта на Украине

Операционная прибыль крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall за 2022 год достигла рекордного значения в €754 млн. Это на 27% больше показателей 2021 года, следует из данных компании. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что прибыль компании во многом связана с «войной в Европе».

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Фото: Jana Rodenbusch / Reuters Армин Паппергер

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

«Эпохальный сдвиг и война в Европе также открыли новую эру для Rheinmetall. Многие страны признали необходимость активизировать свои усилия по обеспечению безопасности»,— приводятся слова Армина Паппергера на сайте концерна.

Rheinmetall, следует из отчетности, ожидает увеличения объема продаж в 2023 году до €7,4 млрд-7,6 млрд. В 2022 году показатель составил €6,4 млрд.

Rheinmetall — крупнейший производитель военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн, в частности, заявлял о готовности передать Украине около 250 единиц Leopard-2. Армин Паппергер допускал строительство завода концерна на Украине, чтобы обеспечить ВСУ как минимум 600-800 танков.

Лусине Баласян