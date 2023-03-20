Заторможенное развитие

Мировая экономика в ближайшие два года будет расти медленнее, чем в 2022-м, следует из обновленного прогноза ОЭСР. Постепенному восстановлению темпов роста будет способствовать снижение инфляции — в странах G20 ее уровень должен замедлиться с 8,1% в прошлом году до 5,9% в этом. Пока, однако, инфляция снижается за счет цен на энергию и продовольствие, тогда как базовый показатель остается высоким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

Рост мировой экономики в 2022 году замедлился до 3,2%, но в ближайшие два года он будет еще ниже — 2,6% и 2,9% соответственно, говорится в обновленном макропрогнозе ОЭСР. Обе оценки были улучшены по сравнению с ноябрем, это связано с улучшением ожиданий по инфляции — она будет снижаться, но медленно, ожидают в организации.

В зоне евро прирост ВВП составит 0,8%, а в следующем ускорится до 1,5%, все крупные экономики региона столкнутся со снижением темпов экономического роста по сравнению с 2022 годом (в целом ВВП валютного блока тогда вырос на 3,5%). Германии, судя по текущему прогнозу, удастся избежать рецессии — рост может составить всего 0,3%, тогда как еще в ноябре ожидался спад на 0,3%. В 2024-м ВВП страны может вырасти на 1,7%. Во Франции и Италии рост составит 0,6% и 0,7% (против 2,6% и 3,8% в 2022-м) и также ускорится до 1,3% и 1% в 2024-м. Испанская экономика вырастет на 1,7% в оба года. В Великобритании ожидается сокращение ВВП в этом году на 0,2% с ростом на 0,9% годом позднее, экономика же США, по прогнозу, вырастет на 1,5% в 2023-м (прогноз улучшен сразу на 1 п. п.) и на 0,9% в 2024-м.

В блоке развивающихся стран значительно улучшен прогноз по Китаю — рост здесь может ускориться с 3% в прошлом до 5,3% в этом году, в 2024-м же он вновь замедлится до 4,9%. Индия и Индонезия, как и прежде, будут расти высокими темпами, а рост Саудовской Аравии, напротив, замедлится с 8,7% до 2,6% (оценка снижена сразу на 2,4 п. п., вероятно, на фоне снижения цен на нефть). В 2024 году в стране ожидается рост на 3,7%.

По России прогноз был улучшен на 2023 год — до минус 2,5%, но ухудшен на следующий — до минус 0,5%. Оценки ОЭСР существенно ниже, чем у МВФ, в январе он внезапно пересмотрел их с ожидания падения на 2,3% на рост на 0,3%, в 2024 году в фонде и вовсе ждут ускорения роста ВВП РФ до 2,1% при замедлении инфляции до 6,4% в этом и 5,3% в 2024 году.

Инфляция в большинстве стран будет выше целевых ориентиров регуляторов вплоть до второго полугодия 2024 года. В странах «двадцатки» показатель должен снизиться с 8,1% по итогам 2022-го до 5,9% в 2023-м и до 4,5% — в 2024-м, прогнозируют в ОЭСР. Ключевой проблемой остается сохранение высокой базовой инфляции, в том числе рост цен в секторе услуг, поэтому в организации считают обоснованным дальнейшее повышение ставок в США и зоне евро несмотря на проявления банковского кризиса (новый его эпизод — продажа Credit Suisse) и их сохранение на высоком уровне как минимум до второй половины 2024 года. В США показатель может замедлиться до 3,7% в этом и 2,5% в следующем году (базовая инфляция — до 3,9% и 2,5%), в зоне евро — до 6,2% и 3% (5,2% и 3% соответственно). Пока главным фактором поддержки активности и замедления инфляции остается снижение стоимости энергии и продовольствия. Поставки российской нефти остались на высоком уровне, а цены на сырье снизились, поэтому влияние ограничений оказалось менее выраженным, чем ожидалось, фиксируют в ОЭСР.

Татьяна Едовина