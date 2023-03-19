Польский посол: Варшава должна вступить в конфликт, если Украина не защитит свою независимость

Посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава должна будет вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет защитить свою независимость. По его словам, союзники Украины должны защищать «основополагающие западные ценности».

«Если Украине не удастся защитить свою независимость, у нас не останется выбора, мы должны будем вступить в конфликт»,— сказал польский посол в эфире телеканала LCI (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что необходимо наращивать военную поддержку Украины, чтобы она смогла защищать себя. «Франция и в особенности Берлин питают иллюзии, что этот конфликт мог происходить по-другому. Но мы не можем уступать России. Украинская армия сегодня — единственная армия, которая защищает нас и наши ценности. Если мы оставим ее без оружия, без самолетов, мы приблизимся к концу»,— сказал польский посол.

Российская сторона неоднократно утверждала, что Москва воспринимает действия Запада в отношении Украины как его прямую вовлеченность в военный конфликт — в частности, в связи с регулярными поставками Киеву военной техники и оружия. Западные лидеры не раз подчеркивали, что НАТО не собирается становиться участником военного конфликта России и Украины.

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Лусине Баласян