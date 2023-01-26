Кремль воспринимает Запад как напрямую вовлеченную в украинский конфликт сторону

В Кремле считают, что вовлеченность США и других стран Запада в военный конфликт России и Украины растет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, власти России не согласны со словами западных лидеров, что поставки вооружения Украине не означают их вовлеченность в конфликт.

«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или альянса (НАТО — "Ъ") в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

25 января США и Германия анонсировали передачу Украине танков Abrams и Leopard 2, другие страны также сообщили о планах поставить тяжелое вооружение. Союзники Украины не могли согласовать поставки танков несколько недель из-за разногласий. Западные лидеры также не раз подчеркивали, что НАТО не собирается становиться участников военного конфликта России и Украины. В альянсе подчеркивали, что не направляют Украине свои войска.

В ответ на передачу тяжелых танков ВСУ Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус российской военной операции. По его словам, это позволит России создать «буферную зону». В свою очередь в Кремле говорили, что там таких планов нет.

Что происходит на 337-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».