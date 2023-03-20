Юани разошлись на межбанке

В феврале общий объем межбанковских сделок в юанях на российском рынке впервые превысил 60 млрд CNY, в сделках репо поставлен исторический рекорд в 28,5 млрд CNY. Участники рынка объясняют ситуацию появлением в прошлом году в РФ облигаций, номинированных в юанях, под которые банки дают в репо китайскую валюту коллегам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Банка России, в феврале на межбанковском рынке был установлен абсолютный рекорд по объему репо в юанях — 28,5 млрд CNY. Предыдущий рекорд также был установлен в этом году — в январе сделок репо в юанях на межбанковском рынке прошло на 26,8 млрд CNY, в то время как в прошлом году показатель не доходил до 24 млрд CNY. Если же прибавить к сделкам репо объем межбанковских депозитов, то в феврале также установлен абсолютный рекорд по операциям в юанях — 61,9 млрд CNY.

Первые сделки репо в юанях прошли только летом прошлого года. Они предполагают залог ценных бумаг, номинированных в китайской валюте, а облигации в юанях на Московской бирже появились как раз в июле (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года). Первым закрыл книгу заявок по размещению пятилетних облигаций на 2 млрд CNY «Русал», из-за повышенного спроса на следующий день после завершения приема заявок компания решила сделать еще один выпуск с аналогичными параметрами. До этого российские компании размещали инструменты в юанях только на внешнем рынке.

На сегодняшний день на Московской бирже облигации в юанях разместили уже более десяти компаний, среди которых «Роснефть» (30 млрд CNY), «Русал» (22,9 млрд CNY), «Норникель» (9 млрд CNY), «Полюс» (4,6 млрд CNY), «Металлоинвест» (3 млрд CNY). Таким образом, на российском рынке присутствуют более 20 выпусков облигаций в юанях на сумму более 70 млрд CNY.

В результате российские банки получили новый инструмент для привлечения ликвидности — межбанковские сделки репо в юанях, которые активно набирают популярность. В отличие от межбанковских депозитов в китайской валюте, объем которых имеет заметную волатильность, рост сделок репо в юанях, объем которых в октябре прошлого года впервые превысил объемы межбанковских сделок в евро и долларах, ежемесячно показывает положительную динамику.

По словам главы Реалист-банка Владимира Эльманина, сделки репо под облигации, выпущенные в юанях, проходят обычно сроком на месяц под 2–2,5% годовых, привлекают средства в основном корпоративные клиенты, которые ведут внешнюю экономическую деятельность в китайской валюте. «До какого объема дойдут такие размещения, сложно сказать, но очевидно, что компаниям, которые ведут внешнюю экономическую деятельность в юанях, интересно привлекаться в этой валюте, так как ставки привлечения для них значительно ниже, чем в рублях»,— поясняет банкир. Он отмечает, что до санкций российские компании часто и много привлекали средства под низкие ставки в долларах и евро, а сейчас им выгодно по возможности заместить эти выпадающие объемы займами в юанях.

Между тем эксперты разошлись во мнениях о перспективах рынка юаневых репо. Так, младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев согласен, что на фоне возникших в результате санкций сложностей с проведением операций в долларах и евро заинтересованность в сделках в китайской валюте выросла.

«Для удовлетворения юаневого спроса используются различные инструменты — это выпуск облигаций в юанях, валютные свопы, а также репо, которые выдаются под залог клиринговых сертификатов участия либо под залог допущенных к торгам ценных бумаг при сделках c центральным контрагентом»,— отмечает эксперт. Он считает, что с учетом «продолжающегося выстраивания экономических отношений с Китаем и применяемых регулятором мер для стимулирования операций в юанях» в среднесрочной перспективе рост их объема, в том числе сделок репо, может продолжиться.

В то же время независимый эксперт Ольга Ульянова уверена, что потенциал расширения объемов межбанковских операций в юанях достаточно ограничен хотя бы в силу того, что «бизнес с Китаем не сможет полностью заместить отношения со странами, ставшими теперь "недружественными"».

Максим Буйлов