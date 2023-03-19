«Цифровые кочевники» ловят волну

«Цифровых кочевников» зовут в кругосветное путешествие — круизная компания Life at Sea Cruises предлагает IT-специалистам поселиться на лайнере и работать оттуда удаленно на протяжении трех лет. Судно MV Gemini проплывет в том числе мимо Турции, Китая и Великобритании. В год такой тур обойдется одному пассажиру минимум в $30 тыс. Продажи стартовали 1 марта. Какой будет жизнь «цифровых кочевников» на лайнере? И могут ли предложением заинтересоваться российские IT-специалисты? Об этом — Сабина Адлейба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

14 офисов, лаундж-зоны, конференц-залы, комнаты для отдыха и кофебрейков — это вовсе не новый бизнес-центр. Все это специально для «цифровых кочевников» разместили на круизном лайнере. Один месяц на борту MV Gemini составит минимум $2,5 тыс. ($30 тыс. в год), то есть примерно 190 тыс. руб. Во столько оценивается, например, аренда трехкомнатной квартиры в центре Москвы. А вот самая дорогая люкс-каюта в год обойдется примерно в $330 тыс. или 25 млн руб.

Лайнер будет работать по системе «все включено». В стоимость путешествия также входит медобслуживание, скоростной интернет Starlink от Илона Маска, развлекательные программы, в частности, игра на площадке для гольфа. Для безопасности на борту, утверждает Business Insider, есть даже своя тюрьма.

Так что неудивительно, что огромный испанский лайнер уже прозвали в Сети «плавучим городом», отметил гендиректор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский: «Это не транспортное средство, на самом деле, а место проживания. Предложение может быть привлекательным и для туристов, которые выбирают круизное путешествие. Здесь это является главным стержнем: наш дом едет с нами, как у улитки. Круизные компании стараются добавлять больше каких-то активностей на борту.

Если раньше лайнер был похож на отель, то сейчас это город на воде. Делается все, чтобы гости оставались на корабле в течение всей поездки, это уже плавучий бизнес-центр.

"Цифровые кочевники" — новая целевая аудитория, при этом очень молодая. Если же говорить о России, то у нас сейчас путешествует только один корабль, нет круизного морского пассажирского флота. А для поездки по рекам такой формат точно не подойдет, потому что тут основная составляющая — это именно путешествие».

Судно начнет свое путешествие 1 ноября 2023-го из Стамбула. Как обещают организаторы, «цифровые кочевники» увидят несколько чудес света, заедут на Остров Полумесяца в Норвегии, в Антарктиду, Бразилию и Южную Корею. Каждая остановка будет длиться семь ночей.

Оплачивать каюту можно ежемесячно, но забронировать ее придется сразу на все три года. Меньшие сроки не предусмотрены, хотя есть опция разделить круиз с кем-то посменно. На подобные условия согласятся не все, подчеркнул основатель и гендиректор компании «Бюро цифровых технологий» Виталий Зарубин: «Такое путешествие — это довольно специфическая штука, и не каждый готов проводить много времени в море, все-таки важно менять окружение. Однако предложение звучит заманчиво, хотя три года в круизе, конечно, перебор.

Вместе с тем 10 лет назад все представляли айтишника как какого-то хакера, который сидит в замкнутом пространстве. Сейчас сформировался пляжный образ такого работника, но в обоих случаях это стереотипы, которые далеки от реальности. Многое построено действительно на командной работе, количество и сложность задач выросли. IT-специалисты часто работают из теплых стран. Например, я тоже хочу организовать выезд сотрудников, но в формате отпуска. Речь скорее всего пойдет о Кубе, может быть, о Таиланде. И я больше задумываюсь об офисе в каждой стране, для меня это сейчас приоритет».

В числе потенциальных клиентов круизной компании могут быть и россияне. Во всяком случае визы «цифровых кочевников» европейские страны IT-специалистам выдают. Зимой такие документы граждане РФ получили в том числе в Испании. Основные требования — €2,5 тыс. на одного, высшее образование, долгосрочный контракт с компанией или разрешение на удаленную работу. И порой такую визу получить даже проще, чем ВНЖ, рассказал эксперт по релокации Денис Москалец:

«Виды на жительство и визы для "цифровых кочевников" сейчас появляются, кажется, почти во всех странах. Самая известная программа релокации в Португалии, ей проводят отличный пиар. В Венгрии она тоже достаточно популярна, и многие из России сейчас уже там, потому что получить документы достаточно просто. Испания, в свою очередь, запустила свою программу в декабре 2022 года. В принципе все страны действуют одинаково, предлагая приезжим, в частности, пониженные ставки налога».

Помимо Стамбула, «цифровые кочевники» смогут зайти на борт испанского лайнера в Барселоне и Майами. Те же, кто пока не готов к радикальным трехлетним приключениям, могут выбрать недельное путешествие, но на другом судне. Компания Nomad Cruise организует тур для работников на удаленке с 28 мая по 3 июня. За €1,3 тыс. они могут посетить Италию и Грецию и, как говорят организаторы, обзавестись новыми связями.

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Анна Маргулис