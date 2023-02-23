«Цифровые кочевники» обзаводятся визами

Россияне получили первые испанские визы «цифровых кочевников». Такими данными с “Ъ FM” поделились специалисты по релокации. С 1 января в Испании начал действовать закон, который позволяет проживать там иностранцам при наличии долгосрочного контракта с компанией из другой страны или разрешения на удаленную работу. Еще один вариант — быть самозанятым. Кроме того, у человека должен быть диплом о высшем образовании, доход минимум €2,5 тыс. в месяц на одного. Еще примерно плюс €950 евро, если иностранец приезжает с супругой, €315 — на детей или на других родственников, не имеющих собственного дохода.

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Такая либерализация миграционного законодательства связана в первую очередь с политикой находящихся у власти социалистов, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Испании Дарья Гаврилова: «Это не разговоры, это абсолютно точно работает. Россияне уже их получали. Задача в том, чтобы привлечь в Испанию людей, у которых есть деньги, которые создают рабочие места, таких привлекательных новых граждан.

€2,5 тыс. для испанца очень хорошая зарплата. У абсолютного большинства граждан страны такого дохода нет. Это такой очень уверенный средний класс. Пакет документов отличается в зависимости от типа вашей занятости. То есть вы можете быть предпринимателем, который открывает фирму в Испании, или индивидуальным предпринимателем, который как-то сотрудничает с разными компаниями. И третий путь — работа по найму. В этом случае принимаются документы от компаний из России.

Но проблема здесь в том, что ваша организация должна зарегистрировать вас в испанской системе страхования и платить за вас определенные деньги. Кроме того, вам должны дать письмо, в котором указано, что там не против вашей работы на территории Испании. В страну можно приехать по туристической визе и уже на месте начать подавать все эти документы. Это опять-таки из-за того, что сейчас в правительстве находятся социалисты. В целом закон по миграции очень упростили».

Еще одно требование: иностранец должен предоставлять профессиональные услуги в основном международным клиентам или дистанционно. При этом доход, полученный в самой Испании, не может составлять более 20% от общей суммы. Пока визы «цифровых кочевников» получили только самозанятые, рассказал эксперт по релокации Денис Москалец:

«На сегодняшний день у нас есть два одобрения — работают как самозанятые, люди не в найме.

Если говорить про самозанятых, для этого типа резиденций есть несколько основных документов. Первый — факт регистрации человека как самозанятого в любой юрисдикции, в России, в Грузии, где угодно. Второй — наличие контракта между ним и каким-то контрагентом. Он должен быть заключен более трех месяцев назад. Также важен документ о том, что компания-контрагент существует больше одного года. В найме бумаги в принципе те же самые».

До 1 апреля власти Испании планируют внести дополнительные поправки. Но согласно текущим правилам, виза «кочевника» позволит иностранцу проживать в стране год. По истечении срока можно будет запросить вид на жительство еще на три года. При этом, по мнению гендиректора кадрового агентства ProPersonnel Татьяны Доляковой, власти делают ставку именно на высококвалифицированных специалистов:

«Люди любых сервисных профессий, которые оказывают услуги. Это могут быть и IT-специалисты, и digital-маркетологи, и бухгалтеры уже давно перешли на удаленный формат работы, какие-то сервисные компании, оказывающие услуги. С точки зрения языка это достаточно комфортная страна: и английский язык там понимают, и испанский.

И это в принципе хороший приток специалистов, поскольку русскоязычные кандидаты имеют сильную практику. Легкий въезд в Испанию, с одной стороны, даст приток работников, с другой — возможность россиянам работать за границей. €2,5 тыс. зарабатывает специалист с опытом работы от пяти лет. Это не низкий уровень оплаты труда.

Тем самым они хотят привлечь именно квалифицированные кадры, а не просто молодых студентов.

Сейчас нужны работники в таких сферах, как онлайн-ритейл, логистика, потому что перестраиваются цепочки. Более того, многие российские компании — онлайн-ритейл — переехали из России, потому что доставка для западных стран невозможна, и легче минимизировать на нее затраты. В этой отрасли хороший уровень зарплат».

В список стран, которые предоставляют визы «цифровых кочевников» входят в том числе Греция и Венгрия. Порог входа — €2-3 тыс. в месяц. Такую опцию с октября предлагают и в Португалии. Там размер необходимого ежемесячного заработка составляет почти €3 тыс.

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Анна Маргулис