Каждый шестой российский айтишник теперь работает из-за границы. Релоцировались сотрудники из 300 отечественных компаний. Такие данные приводит сервис для поиска IT-специалистов «Подбор», который проанализировал профили на платформе LinkedIn, уточняет Forbes. Самой популярной страной у россиян, которые работают удаленно, оказалась Грузия. Она указана в 13% аккаунтов. Немногим уступают Армения и Турция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако ориентироваться на эти данные из LinkedIn можно лишь условно. Физически эти специалисты могут находиться в любой точке планеты, подчеркнула основатель кадрового агентства в сфере айти Lucky Hunter Татьяна Мельничук:

«Например, в профайле разработчика указана страна Армения, но я знаю, что он сейчас находится в Таиланде. Чаще всего они указывают, где оформлены, и на этом обычно все.

Многие российские компании открыли юрлица в Армении, Грузии, Казахстане и переоформляют своих сотрудников. Получается, что сотрудники выехали, но дальше встал вопрос с налоговым резидентством, которое теряется через полгода. Поэтому многих специалистов переоформляли в другие офисы. Но дальше уже необязательно, что они должны находится там, где зарегистрирован работодатель. Я знаю очень много примеров, когда разработчики, тестировщики оформлены в Армении, но работают в Таиланде, а через какое-то время перемещаются в другие страны, как цифровые кочевники».

Судя по профилям в LinkedIn, больше всего сотрудников на удаленке оформлены в компании Wave Access. У этого разработчика ПО 43 % коллектива работает из-за границы. В школе английского языка Skyeng за пределами страны треть штата. Также и у разработчика мобильных игр Playrix офис в России, а 28 % сотрудников — за ее пределами.

Как правило, работодатели легко разрешают своим сотрудникам перейти на дистанционный режим. Но есть и исключения, пояснил IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«Все зависит исключительно от политики компании. Если это банковский сектор и разработка специализированного ПО для государства, то специалисты такой организации должны находиться на территории России.

А софт-разработчики сайтов либо других SaaS-решений для бизнеса могут работать из любой точки мира, так как их работа не связана с гостайной, банковской тайной и так далее. Поэтому работодатель спокойно разрешает таким айтишникам работать, находясь за границей.

Намечается тенденция, что некоторые релоцировавшиеся в Грузию и Армению компании перемещаются дальше — в Германию. Это может быть связано с тем, что в эти страны приехало большое количество россиян, и в плане аренды и стоимости жизни в целом там стало очень дорого. При этом в Грузии и Армении сложно поднять нормальную для работы инфраструктуру. Поэтому компании перебираются в более развитые страны».

После начала спецоперации с проблемой отъезда персонала столкнулись три четверти российских компаний, сообщала группы Ancor. В декабре депутаты Госдумы анонсировали законопроект, который ограничит возможности удаленной работы. В частности, документ предусматривает запрет на дистанционную форму занятости для государственных чиновников, работников ряда транспортных отраслей и сотрудников из сферы информационной безопасности.

Будет учитываться и время переезда. Так сенатор Андрей Клишас допускал, что могут быть разработаны изменения в законодательство, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей россиян, уехавших после начала частичной мобилизации.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова