В Бийске на митинге против роста цен на ЖКХ потребовали отставки губернатора Алтайского края

В Бийске Алтайского края прошел митинг против роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Алтайское отделение КПРФ опубликовало фотографии с митинга и сообщило, что на акцию вышли не менее тысячи человек. По словам бийского депутата от КПРФ Марии Прусаковой, митингующие требовали отставки губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

«Люди потребовали отставки губернатора Алтайского края! Сегодня в ходе выступлений на митинге в городе Бийске было озвучено требование об отставке губернатора и выражение недоверия депутатам Бийской городской думы, которое вызвало самые бурные аплодисменты тысячи бийчан, вышедших на митинг против роста тарифов ЖКХ»,— написала депутат на странице во «ВКонтакте».

Как сообщает издание «Деловой Бийск», митинг проходил в парке Гаркавого. По оценкам издания, на него пришло от 400 до 1000 человек. Это было согласованное с властями города мероприятие. До этого коммунистам несколько раз отказывали в его проведении. В комментарии изданию госпожа Прусакова назвала этот митинг одним из самых многочисленных в стране среди акций против роста тарифов.

За 2022 год в Бийске дважды выросли тарифы ЖКХ: летом — на 6,5%, зимой — на 11,5%. В январе коммунистам Бийска отказали в митинге из-за выступлений с «отрицательной эмоциональной окраской»

С 1 декабря 2022 года правительство второй раз за год разрешило губернаторам повысить тарифы ЖКХ. После роста цен россияне стали выходить на митинги. За последние недели акции протеста прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Петрозаводске, Барнауле, Рубцовске, Каменске-Уральском и Кизеле Пермского края. Из-за повышения тарифов жители 12 свердловских городов обратились в суд.

Анастасия Ларина