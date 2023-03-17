Жители 12 свердловских городов обратились в суд из-за повышения тарифов ЖКХ

Жители 12 городов и трех поселков Свердловской области обратились в суд из-за повышения тарифов ЖКХ. Об этом экс-депутат, общественница Наталья Крылова написала в своих социальных сетях. Иски подали, в том числе, в Екатеринбурге, Асбесте, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Ревде а также в поселках городского типа Бисерть, Пышма и Шаля

«Жители Екатеринбурга, несогласные с повышением тарифов на капремонт и электроэнергию, подали коллективный иск в суд. Мы писали множество обращений и в органы, которые принимали это решение, и в надзорные органы, но тарифы никто не снижает. Надеемся на решение суда»,– заявил депутат Екатеринбургской городской думы от партии КПРФ Роман Ступников.

Напомним, с начала года в Свердловской области подняли цены на услуги ЖКХ. Так, на 41% вырос минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов – до 14,81 руб. с 1 кв. м жилого помещения. Цены за газ и воду в некоторых муниципалитетов подняли до 9%.

18 февраля в парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге прошел митинг против рост цен на электроэнергию и взносов за капремонт, а также отмены «ночного» тарифа на электричество в выходные и праздничные дни. Акцию, которую организовало региональное отделению КПРФ, посетило около 70 человек.

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