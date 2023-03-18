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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 388-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 18 марта

Президент США назвал оправданным решение МУС выдать ордер на арест Владимиру Путину и Марии Львовой-Беловой. Украина предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области. Авиакомпании США призвали Белый дом запретить своим конкурентам полеты над Россией. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:02. Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов ПВО «Куб». Об этом сообщил представитель Минобороны Словакии Мартин Какашчиков.

10:53. «Метрополитен опера» обязана выплатить российской оперной певице Анне Нетребко компенсацию в размере более $200 тыс. за отмену 13 выступлений в 2022 году, сообщает NYT со ссылкой на постановление суда.

10:45. Глава военной администрации подконтрольной Украине части Херсонской области Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о планах убрать «из общественной жизни» использование русского языка.

10:44. Украина выступила за расширение зерновой сделки на порты Николаева.

10:44. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причина громких звуков в городе — учебная стрельба на полигоне, в том числе из гранатометов. По его словам, в Севастополе «все спокойно».

10:43. Для запуска прямых рейсов с Россией Индонезия работает над гарантиями для российских авиакомпаний об отсутствии рисков ареста самолетов, сообщил посол Индонезии в РФ.

10:42. Изменения в политике выдачи кредитов будут касаться тех стран, которые переживают «экзогенные шоки, не поддающиеся контролю властей страны и их экономической политике», говорится в заявлении МВФ.

10:42. МВФ изменит внутренние правила, чтобы предоставить Украине кредит, передает Reuters.

10:31. Джо Байден считает оправданным решение МУС выдать ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.

10:30. Американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом ввести ограничения на полет в российском воздушном пространстве для иностранных перевозчиков. На этом фоне, сообщили источники The New York Times (NYT), Минтранс США подготовил проект приказа о запрете китайским авиакомпаниям, доставляющим пассажиров в Соединенные Штаты, летать через Россию.

10:22. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 387-й

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