Правительство Чукотки отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отправил в отставку региональное правительство. Вице-губернаторы и другие члены правительства будут исполнять обязанности до формирования нового состава, говорится в сообщении пресс-службы.

Бывший глава Чукотки Роман Копин подал в отставку в середине марта. Он возглавлял регион с 2008 года. Президент Владимир Путин назначил на его пост Владислава Кузнецова. Он меньше года проработал в должности первого замглавы правительства Луганской народной республики, до этого трудился на посту вице-губернатора Курганской области по внутренней политике, господин Кузнецов входил в кадровый резерв администрации президента по итогам обучения в «школе губернаторов». Отставка господина Копина была ожидаемой.

О смене главы региона — в материале «Ъ» «На Чукотку через Луганск».

Леонид Уварчев