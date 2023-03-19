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Коммерсантъ FM
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Правительство Чукотки отправлено в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов отправил в отставку региональное правительство. Вице-губернаторы и другие члены правительства будут исполнять обязанности до формирования нового состава, говорится в сообщении пресс-службы.

Чем известен новый врио главы Чукотки Владислав Кузнецов

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Бывший глава Чукотки Роман Копин подал в отставку в середине марта. Он возглавлял регион с 2008 года. Президент Владимир Путин назначил на его пост Владислава Кузнецова. Он меньше года проработал в должности первого замглавы правительства Луганской народной республики, до этого трудился на посту вице-губернатора Курганской области по внутренней политике, господин Кузнецов входил в кадровый резерв администрации президента по итогам обучения в «школе губернаторов». Отставка господина Копина была ожидаемой.

О смене главы региона — в материале «Ъ» «На Чукотку через Луганск».

Леонид Уварчев

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