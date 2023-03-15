Чем известен новый врио главы Чукотки Владислав Кузнецов

15 марта президент Владимир Путин назначил Владислава Кузнецова временно исполняющим обязанности главы Чукотского автономного округа. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Кузнецов

Фото: Правительство ЛНР Владислав Кузнецов

Фото: Правительство ЛНР

Владислав Гариевич Кузнецов родился 18 марта 1969 года в Москве. Окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе (сейчас — Государственный университет управления). В 1992 году начал работать в фирме ИСТЭК менеджером. В 1993–1994 годах трудился на аналогичной должности в компании «Верещагин и К».

В 1994–1998 годах занимал различные должности в Московском акционерном банке. С 1998 по 2002 год был заместителем начальника управления банка «Российский капитал» и консультантом управления инвестиционной компании «Тройка Диалог». В 2002–2005 годах занимал должности директора департамента, управляющего директора Доверительного и инвестиционного банка.

В 2005–2009 годах занимал пост заместителя руководителя службы корпоративной политики Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании. Кроме того, был заместителем главы, главой представительства «СИБУР-Европа» в Швейцарии. С 2009 по 2011 год был заместителем генерального директора «СИБУР-Моторс» и возглавлял ПОЛИЭФ. С 30 ноября 2011 года по 19 ноября 2012 года руководил «СИБУР-ПЭТФ» в Москве, а после — в Твери. С 2013 года до февраля 2014 года — глава полиэфирной цепочки СИБУРа. В марте 2014 года занял должность директора обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия компании СИБУР, затем стал советником генерального директора СИБУРа в Москве.

8 сентября 2013 года избран депутатом Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан V созыва от партии «Единая Россия». Был членом комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации.

С 21 мая по 11 декабря 2018 года занимал пост директора благотворительного фонда поддержки социальных проектов компании СИБУР «Формула хороших дел».

9 января 2019 года назначен вице-губернатором Курганской области. 15 декабря 2021 года покинул пост по собственному желанию. 9 июня 2022 года стал первым заместителем председателя правительства Луганской народной республики.

В 2020 году награжден благодарностью президента РФ за вклад в реализацию проекта по переходу Курганской области на цифровой формат телевещания. Выпускник IV потока программы подготовки кадрового резерва Высшей школы государственного управления.