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Коммерсантъ FM
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Сбербанк невиданной щедрости

На какие дивиденды могут рассчитывать инвесторы

Индекс Мосбиржи поднялся до максимума с сентября 2022 года. Причиной стал рост акций «Сбера» после объявления о возможной выплате рекордных дивидендов. Бумаги банка выросли почти на 10%: со 175 руб. до 190 руб. Возможное вознаграждение инвесторам превзошло ожидания: наблюдательный совет предложил выплатить 565 млрд руб. — это больше, чем банк заработал за 2022 год. В пересчете получается 25 руб. на одну акцию.

Согласуют ли такую щедрость акционеры? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин в этом не сомневается:

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«Мне кажется, связано это с одним фактором — денег очень много. Все-таки основной акционер Сбербанка — государство. И это не щедрость. Государство имеет право себе платить. Но и на месте инвестора я бы тут сильно задумался. Платится больше прибыль, причем существенно. А она по историческим меркам очень низкая. При этом дивиденд — самый высокий.

Вообще, если посмотрим на динамику дивидендов "Сбера", то напрашивается нехорошая аналогия с "Газпромом", потому что дивиденды Сбербанка год от года растут, а капитализация, начиная с 2021-го, падает. Этим же путем прошел "Газпром", который сначала ставил на капитализацию, а потом все про это забыли. Дивиденды большие, но если посмотреть на динамику акций, то возникает вопрос: а зачем все это было нужно частному инвестору?

Когда похожая ситуация была у "Газпрома", он заплатил дважды — сначала налоги, а потом все равно дивиденды. В случае со Сбербанком я не сомневаюсь, что выплата дивидендов будет в консенсусе. Когда с таким заявлением выступил не абстрактный представитель правления, а Герман Греф, потом было бы странно опровергать то, что он сказал.

Может ли стать угрозой то, что банки не будут освобождены от налога на непредвиденные доходы? Я думаю, что нет. Принцип такой: чтобы коровы давали больше молока, их надо чаще доить. Выплата дивидендов — это очень цивилизованный механизм. Мало того, есть еще какое-то количество сотен, тысяч мелких акционеров, которые этому будут искренне рады.

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Но с точки зрения стратегии, это очень плохо, потому что вымывается десятая часть капитала — очень много. Компания в принципе лишается перспектив долгосрочных капиталовложений, чем, вообще, Сбербанк и славился».

Впрочем, для отдельных инвесторов заявление набсовета сюрпризом не стало. Как заметно из динамики котировок, кто-то начал активно скупать акции Сбербанка еще до объявления о дивидендах: сразу после начала торгов стоимость подскочила со 175 руб. до 183 руб, а объемы выросли вдвое. На рынке говорят о возможном факте инсайдерской торговли.

“Ъ FM” попросил оценить ситуацию бывшего главу набсовета Московской биржи Олега Вьюгина:

«По масштабу роста нельзя сказать, что был какой-то серьезный инсайд. Повышение котировки произошло в рамках волатильности многих акций на российской площадке. И так было понятно, что Сбербанк заплатит дивиденды. В 2022 году их не было, а прибыль была огромная. И можно было просто рискнуть и покупать акции.

Что касается роста бумаг, вообще, регулятору всегда нужно на такие вещи внимательно смотреть. Проверить что-либо трудно. Но Центральный банк может посмотреть наиболее значимые трансакции на бирже, кто их делал. При этом переговоры брокеров записываются. И по записям как раз и можно попытаться все выяснить. Еще, может быть, смотреть, откуда деньги переводились, кто переводил. Скажем, сотрудник Сбербанка в преддверии событий перевел крупную сумму брокеру с инструкцией купить акции "Сбера". Может быть, и ничего особенного, но можно попытаться в этом направлении работать».

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В первые месяцы 2023 года Сбербанк демонстрирует хорошую прибыль: по сравнению с январем-февралем прошлого года она выросла почти в четыре раза. Дивиденды банка ждали еще и потому, что по итогам 2021 года компания инвесторов не вознаграждала, хотя именно тогда у «Сбера» была рекордная прибыль — больше 1 трлн руб.

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Иван Якунин

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