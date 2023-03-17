Итоги правления Алексея Островского

17 марта губернатор Смоленской области Алексей Островский ушел в отставку по собственному желанию. Как изменился регион за время его правления — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Островский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Островский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Островский возглавил Смоленскую область 20 апреля 2012 года и проработал губернатором 10 лет 10 месяцев и 25 дней.

За время его правления население области сократилось почти на 72 тыс. жителей (падение примерно на 7%) — с 982 тыс. человек в начале 2012 года до 910 тыс. человек в 2022-м.

Рождаемость снизилась на 41% — с 10,3 тыс. населения в 2012 году (61-е место среди субъектов РФ) до 6,1 тыс. в 2021-м (85-е место). Смертность за тот же период выросла на 1% — с 16,4 тыс. смертей (47-е место) до 16,6 тыс. (51-е).

Число безработных снизилось почти вдвое — с 41,2 тыс. по итогам 2011 года (51-е место) до 24,2 тыс. по итогам 2021-го (57-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 2,3 раза — с 16,5 тыс. руб. в 2011 году (54-е место) до 39,4 тыс. руб. за девять месяцев 2022 года (64-е место). Средние пенсии за тот же период выросли в два раза — с 7,9 тыс. руб. до 17,6 тыс. руб.

Валовой региональный продукт в 2012–2021 годах вырос с 181 млрд руб. до 422 млрд руб. В 2011 году в области был исполнен бюджет из расчета доходов 32,1 млрд руб., расходов — 33,4 млрд руб. (дефицит — 1,3 млрд руб.). В 2021-м бюджет был исполнен с профицитом около 7,5 млрд руб.: доходы составили 63,1 млрд руб., расходы — 55,6 млрд руб. Прогнозируемый общий объем доходов области в 2022 году составляет 59 млрд руб., расходов — 57,9 млрд руб.

Индекс промышленного производства в 2012 году составлял 100,5%, в 2022-м — 97,9%.

Количество зарегистрированных преступлений в Смоленской области уменьшилось на 14% — с 16 988 в 2012 году до 14 611 по итогам 2022-го.