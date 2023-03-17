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Что известно о врио губернатора Смоленской области Василии Анохине

17 марта президент России Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Василий Анохин

Василий Анохин

Фото: пресс-служба президента РФ

Василий Анохин

Фото: пресс-служба президента РФ

Анохин Василий Николаевич родился 24 мая 1983 года в Москве. В 2005 году окончил Академию экономической безопасности МВД России по специальности «финансы и кредит». В 2012 году получил степень магистра в Финансовом университете при правительстве РФ («юриспруденция»), в 2016-м — в Российской экономической школе («финансы»).

В 2015–2016 годах руководил представительством администрации Смоленской области при правительстве РФ. С 2016 по 2018 год занимал пост вице-губернатора Смоленской области по вопросам финансовой политики и бюджета, где добился исполнения бюджета с профицитом впервые за десять лет. В ноябре 2018-го перешел в секретариат заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. В 2019 году занимался ликвидацией последствий наводнения и проработкой мер соцподдержки граждан в Иркутской области. С марта 2020 года — заместитель руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. В январе 2021 года возглавил департамент регионального развития аппарата правительства РФ.

Является выпускником четвертого потока «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления в РАНХиГС, чьи слушатели нередко получают назначение на пост главы региона.

Кандидат экономических наук.

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