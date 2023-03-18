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Коммерсантъ FM
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Тюремной медицине поставят диагноз

Минюст намерен провести ревизию медобеспечения колоний

Министр юстиции Константин Чуйченко объявил, что ведомство проведет «ревизию» медицинского обеспечения осужденных в российских колониях. Необходимость вызвана неутешительной, по словам министра, статистикой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН): хотя количество заключенных в местах лишения свободы снижается, «смертность остается на прежнем уровне». Цифры господин Чуйченко не привел, их уже три года не публикует и ФСИН, однако известно, что в 2019 году в колониях умерло 2420 человек. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева указывает, что заключенные чаще всего погибают от заболеваний сердца, а критический уровень стресса ведет к обострению и других болезней.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Несмотря на снижение численности спецконтингента, смертность (в местах лишения свободы.— “Ъ”) остается на прежнем уровне,— заявил Константин Чуйченко на ежегодной коллегии ведомства в своем выступлении, посвященном среди прочего развитию уголовно-исполнительной системы (УИС).— Здесь нужно проанализировать причины, провести ревизию медицинского обеспечения и добиваться улучшения показателей. Надо помнить, что это не просто цифры, а человеческие жизни». Статистику смертности министр не привел. Этой информации “Ъ” не обнаружил в открытых источниках и отчетах ФСИН. В ведомстве оперативно не смогли пояснить, сколько заключенных скончались в российских колониях в 2021 и 2022 годах.

В 2020 году ФСИН, впрочем, обнародовала этот показатель: в 2019 году скончалось 2420 заключенных (пять случаев — в результате убийств, совершенных на территории исправительных учреждений). В тот год, по данным ФСИН, в колониях РФ отбывали наказание свыше 524 тыс. человек, соответственно, тогда умирал почти каждый 200-й зэк.

Как сообщал “Ъ”, к январю 2021 года количество заключенных в системе УИС сократилось до 482 тыс. человек, к январю 2022 года — до 465 тыс., к январю 2023 года — до 433 тыс. Данные о смертности, впрочем, больше не звучали. Однако «РИА Новости» со ссылкой на данные ФСИН указывало, что в 2020 году количество смертей в системе УИС (то есть и в колониях, и в СИЗО) составила свыше 500 случаев на 100 тыс. человек. Тогда же агентство назвало наиболее частые причины гибели людей в местах лишения свободы за 2019–2020 годы: 3889 человек скончались из-за болезней, 16 — в результате убийств, 561 человек совершил самоубийство и еще 376 попали в категорию «другие» случаи гибели.

Наибольшее количество летальных случаев связано с хроническими заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы, сказала в беседе с “Ъ” член СПЧ Ева Меркачева. Это, в свою очередь, напрямую зависит от «плохой медицинской помощи», подчеркивает она: «Люди в СИЗО и колониях находятся в постоянном стрессе, их болезни обостряются. Я знаю несколько случаев, когда человек занимался бизнесом или просто работал, вел обычную мирную жизнь, но в колонии у него случался инфаркт или инсульт. Никакой профилактики нет, а люди находятся в стесненных условиях и переживают не только за себя, но и за близких». Проблему она видит еще и в скудном питании заключенных, которое напрямую зависит от «очень низких зарплат» в тех учреждениях, где зэки могут трудоустроиться. «Им нужно зарабатывать деньги и иметь возможность нормально питаться,— поясняет эксперт.— Когда я проверяла колонии, мне люди честно рассказывали, что покупают майонез и батоны, потому что так можно быстрее почувствовать сытость и это не потребует больших затрат. Ну и не в последнюю очередь следует уделить внимание в части здоровья заключенных спортивным площадкам на территории колоний, чтобы люди могли вести более активный образ жизни».

Отметим, в 2019 году фонд «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) при грантовой поддержке Фонда оперативной помощи ключевым группам населения ВЕЦА в рамках проекта «Группа риска» изучил положение заключенных с ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и другими инфекционными заболеваниями в российских пенитенциарных учреждениях. Правозащитники привели данные ФСИН, согласно которым с 2014 по 2017 год 32% смертей в местах лишения свободы происходило из-за ВИЧ-инфекции. При этом, отмечают авторы исследования, 7% от всех живущих с ВИЧ в России содержатся в местах лишения свободы. Правозащитники, изучив дела заключенных с ВИЧ и туберкулезом, заявили, что администрация СИЗО и колоний не использует возможности для их освобождения от наказания в тех случаях, когда это необходимо: «Несмотря на существование перечня тяжелых заболеваний, которые препятствуют дальнейшему отбыванию наказания, членами специальной медицинской комиссии зачастую скрывается истинный диагноз осужденного». Участники проекта «Группа риска» призвали в этой связи вывести медицинские подразделения из подчинения администрации колонии или СИЗО и запретить помещение в ШИЗО тяжелобольных заключенных.

Мария Старикова

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